Nöbet Listesi Kavgası Cinayetle Bitti
Güvenlik amiri, yardımcısı Atilla Ay'ı sopayla döverek öldürdüğü olayda güvenlik amirinın ifadesi ortaya çıktı.
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İstanbul Kadıköy?deki sopalı dehşette, şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Olay, 23 Nisan Salı günü saat 19.00 sıralarında Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi?nde yaşandı. Hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan Erdal Çaycı ile 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay arasında tartışma çıktı. Vardiya tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Hastanenin sistem odasındaki kavgada Erdal Çaycı, sopayla Atilla Ay?ı dövmeye başladı. Atilla Ay olay yerinde yaşamını yitirirken, Erdal Çaycı polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Atilla Ay?ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Atilla Ay?ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Saldırgan ise gözaltına alınarak Kadıköy Asayiş Büro Amirliği?ne götürüldü.
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TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Erdal Çaycı Anadolu Adliyesi?ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli Erdal Çaycı kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Erdal Çaycı?nın hakimlikte verdiği ifadeye ulaşıldı. Ay ile uzun süredir nöbet listeleri nedeniyle tartıştıklarını anlatan Çaycı, ?Birkaç kez kendisini bu sebeple uyardım. Beni dinlemedi. Üstüne küfür etti. Önce o yanında duran sopaya yöneldi. Bende sağ tarafımda duran sopayı elime aldım. Savurduğumda omzuna vurmayı amaçladım ama başına geldi. Birkaç kez vurdum.? dedi.