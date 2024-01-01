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İşte Ev Yapımı Şekersiz Limonata Tarifi

İşte ev yapımı şekersiz limonata tarifi

  1. Ev yapımı şekersiz limonata tarifi, hemen herkes tarafından araştırılabiliyor. Çünkü pratik bir şekilde hazırlanabilen bu içecek, tam kıvamında yapıldığında adeta damaklardan silinmeyecek bir lezzet bırakabiliyor. Öte yandan soğuk şekilde tüketilebilen şekersiz limonata, serinleme hissi sağlayabiliyor.

    Ev yapımı şekersiz limonata tarifi, hemen herkes tarafından araştırılabiliyor. Çünkü pratik bir şekilde hazırlanabilen bu içecek, tam kıvamında yapıldığında adeta damaklardan silinmeyecek bir lezzet bırakabiliyor. Öte yandan soğuk şekilde tüketilebilen şekersiz limonata, serinleme hissi sağlayabiliyor.

  2. EV YAPIMI ŞEKERSİZ LİMONATA TARİFİ <BR> Hemen herkes tarafından merak edilerek araştırılabilen ev yapımı şekersiz limonata tarifi, basit bir şekilde hazırlanabiliyor. İşte ev yapımı şekersiz limonata tarifi için gerekli olan malzemeler;

    EV YAPIMI ŞEKERSİZ LİMONATA TARİFİ
    Hemen herkes tarafından merak edilerek araştırılabilen ev yapımı şekersiz limonata tarifi, basit bir şekilde hazırlanabiliyor. İşte ev yapımı şekersiz limonata tarifi için gerekli olan malzemeler;

  3. · 6 adet limon.<BR> · 2 adet portakal. <BR> · 10 adet nane yaprağı. <BR> · 6 çorba kaşığı bal. <BR> · 5 bardak su. <BR> · 1 yeşil elma. <BR> · Soğuk tüketmek isteyenler için birkaç buz küpü.

    · 6 adet limon.
    · 2 adet portakal.
    · 10 adet nane yaprağı.
    · 6 çorba kaşığı bal.
    · 5 bardak su.
    · 1 yeşil elma.
    · Soğuk tüketmek isteyenler için birkaç buz küpü.

  4. HAZIRLANIŞI <p> Ev yapımı şekersiz limonata tarifi için yukarıdaki malzemeler toparlandıktan sonra yapılış aşamasına geçilebilir. İşte ev yapımı şekersiz limonata tarifinin hazırlanışı;

    HAZIRLANIŞI

    Ev yapımı şekersiz limonata tarifi için yukarıdaki malzemeler toparlandıktan sonra yapılış aşamasına geçilebilir. İşte ev yapımı şekersiz limonata tarifinin hazırlanışı;

  5. Limonlar ve portakallar soyularak dilimlenir.<BR>Kabuklar rendelenir ve bir kaba yerleştirilir.<BR>Dilimlenen limonlar ile portakallar, rendelenen kabuklarla birleştirilir ve üzerine bal eklenir.

    Limonlar ve portakallar soyularak dilimlenir.
    Kabuklar rendelenir ve bir kaba yerleştirilir.
    Dilimlenen limonlar ile portakallar, rendelenen kabuklarla birleştirilir ve üzerine bal eklenir.

  6. Dilimlenen limonlar ile portakallar, rendelenen kabuklarla birleştirilir ve üzerine bal eklenir.<BR>Meyveler sularının çıkması için güzelce ovalanır.<BR>Elde edilen karışım tel bir süzgeçten geçirilir.

    Dilimlenen limonlar ile portakallar, rendelenen kabuklarla birleştirilir ve üzerine bal eklenir.
    Meyveler sularının çıkması için güzelce ovalanır.
    Elde edilen karışım tel bir süzgeçten geçirilir.

  7. Devamında hazırlanan karışıma 5 bardak su ilave edilir ve güzelce karıştırılır.<BR>Servis etmeden önce tercihe bağlı olarak taze nane ve yeşil elma dilimleri ilave edilebilir.<BR> i&#775;steğe bağlı buz eklenir.

    Devamında hazırlanan karışıma 5 bardak su ilave edilir ve güzelce karıştırılır.
    Servis etmeden önce tercihe bağlı olarak taze nane ve yeşil elma dilimleri ilave edilebilir.
    i̇steğe bağlı buz eklenir.