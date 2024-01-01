Yusuf Güney'den İnanılmaz İddia...

Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçiren sanatçı, kaldırıldığı hastanede acil ameliyata alınmıştı. Dört saatlik operasyonun ardından yoğun bakıma kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.

Kenan Işık'ın aslında astral seyahatte olduğunu ve gelmek istemediğini belirten Güney, "Bir çocuğun ilk doğduğu anda annenin onu kucağına alıp sarıldığı an var ya o Nirvana, onu düşünün onun bin katı bir mutluluk astral seyahat. Bu yüzden Kenan abi astral seyahatten gelmek istemiyor" dedi.