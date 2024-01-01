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Yusuf Güney'den İnanılmaz İddia...

Kenan Işık astral seyahatte

  1. 'Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan efsane sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Olay sonrası Kenan Işık, komaya girmişti. Yusuf Güney, Işık ile ilgili akılalmaz sözler söyledi.

    'Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan efsane sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Olay sonrası Kenan Işık, komaya girmişti. Yusuf Güney, Işık ile ilgili akılalmaz sözler söyledi.

  2. Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçiren sanatçı, kaldırıldığı hastanede acil ameliyata alınmıştı. Dört saatlik operasyonun ardından yoğun bakıma kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.<p>Kenan Işık'ın aslında astral seyahatte olduğunu ve gelmek istemediğini belirten Güney, "Bir çocuğun ilk doğduğu anda annenin onu kucağına alıp sarıldığı an var ya o Nirvana, onu düşünün onun bin katı bir mutluluk astral seyahat. Bu yüzden Kenan abi astral seyahatten gelmek istemiyor" dedi.

    Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçiren sanatçı, kaldırıldığı hastanede acil ameliyata alınmıştı. Dört saatlik operasyonun ardından yoğun bakıma kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.

    Kenan Işık'ın aslında astral seyahatte olduğunu ve gelmek istemediğini belirten Güney, "Bir çocuğun ilk doğduğu anda annenin onu kucağına alıp sarıldığı an var ya o Nirvana, onu düşünün onun bin katı bir mutluluk astral seyahat. Bu yüzden Kenan abi astral seyahatten gelmek istemiyor" dedi.

  3. "DÜŞÜNCE GÜCÜYLE BEDENDEN RUHU AYIRIYORSUN"<p> Yusuf Güney, 2021'de katıldığı programda, "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp, zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz.

    "DÜŞÜNCE GÜCÜYLE BEDENDEN RUHU AYIRIYORSUN"

    Yusuf Güney, 2021'de katıldığı programda, "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp, zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz.

  4. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" ifadelerini kullanmıştı.<p> "KENAN ABİ ASTRAL SEYAHATTE" <BR> Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Yusuf Güney, yıllardır yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu

    Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" ifadelerini kullanmıştı.

    "KENAN ABİ ASTRAL SEYAHATTE"
    Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Yusuf Güney, yıllardır yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu