Doktorlar Dizisinin Ela'sı Değişimi İle Şaşırttı!
İşte Yasemin Özilhan'ın son hali
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Doktorlar dizisi, 2006-2011 yılları arasında birçok insanı adeta ekran başına kilitlemişti. Kısa sürede sevilerek izlenen dizide; Melike Güner, Yasemin Özilhan ve Kutsi gibi isimler rol alıyordu. Öte yandan Doktorlar dizisinde Ela karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, yıllar sonraki hali ile herkesi şaşırtabiliyor
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DOKTORLAR DİZİSİNİN ELA'SI DEĞİŞİMİ İLE ŞAŞIRTTI
Doktorlar dizisinde birçok insanın beğenisini toplayan isimlerden bazıları; Melike Güner, Kutsi, Mehtap Altunok ve Yasemin Özilhan olarak sayılabiliyor. Ayrıca Melike Güner 'Zenan Parlar', Kutsi 'Levent Atahanlı', Mehtap Altunok 'Dr. Julide Aydin' ve Yasemin Özilhan 'Ela Altındağ' karakterini canlandırıyordu.
Doktorlar dizisinde ön plana çıkan karakterlerden biri, Yasemin Özilhan'ın canlandırdığı Ela Altındağ karakteriydi. Öte yandan Yasemin Özilhan'ı Ela Altındağ karakteri ile hatırlayan adeta herkes, yıllar sonraki halini ilk kez gördüklerinde şaşırabiliyorlar.
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YASEMİN ÖZİLHAN'IN YILLAR SONRAKİ HALİ
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela Altındağ karakteri ile birçok izleyicinin ilgisini çeken Yasemin Özilhan, seneler sonraki hali ile de merak edilebiliyor. İşte Doktorlar dizisinin Ela Altındağ'ı, Yasemin Özilhan'ın yıllar sonraki hali;
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