Doktorlar Dizisinin Ela'sı Değişimi İle Şaşırttı!

DOKTORLAR DİZİSİNİN ELA'SI DEĞİŞİMİ İLE ŞAŞIRTTI

Doktorlar dizisinde birçok insanın beğenisini toplayan isimlerden bazıları; Melike Güner, Kutsi, Mehtap Altunok ve Yasemin Özilhan olarak sayılabiliyor. Ayrıca Melike Güner 'Zenan Parlar', Kutsi 'Levent Atahanlı', Mehtap Altunok 'Dr. Julide Aydin' ve Yasemin Özilhan 'Ela Altındağ' karakterini canlandırıyordu.

Doktorlar dizisinde ön plana çıkan karakterlerden biri, Yasemin Özilhan'ın canlandırdığı Ela Altındağ karakteriydi. Öte yandan Yasemin Özilhan'ı Ela Altındağ karakteri ile hatırlayan adeta herkes, yıllar sonraki halini ilk kez gördüklerinde şaşırabiliyorlar.