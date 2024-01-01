İkizlerden Biri Yeniden Ameliyat Oldu! Dua İstediler
Minik Ayel'in kalbinde bir sorun olduğunu duyuran Tatlıses çifti, bir süredir ev ve hastane arasında mekik dokuyor.
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, geçtiğimiz aylarda İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını verdikleri ikiz bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşadı. Ancak minik Ayel'in kalbinde bir sorun olduğunu duyuran Tatlıses çifti, bir süredir ev ve hastane arasında mekik dokuyor. Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyurdu.
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi müzikle yakından ilgilenen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğün töreniyle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çiftin geçtiğimiz ocak ayında İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını verdikleri ikiz bebekleri dünyaya geldi.
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Minik oğulları İbrahim Ayel'in kalbinde bir sorun olduğunu açıklayan çift, bebeklerinin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri anbean paylaşıyor.
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"NİSAN GİBİ BİR OPERASYON DAHA OLACAK" DEMİŞLERDİ! Minik Ayel'in sağlık durumuyla ilgili yapılan kontrolleri sık sık paylaşan Şefkatli, bebeğinin nisan ayında operasyon geçireceğini duyurmuştu. Ünlü çiftin bebeklerinden Ayel, bugün operasyona girdi.
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İBRAHİM AYEL YENİDEN OPERASYON GEÇİRDİ Son paylaşımında oğlu Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyuran anne Şefkatli, "Ayelikomuz operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" diyerek sevenlerinden dua istedi.
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DAHA ÖNCE NELER OLDU? Oğulları İbrahim Ayel'in hastalık sürecini de atlatarak huzura kavuşan çiftin bebekleri 40 günlük oldu. Bebeklerini sağlıkla kucağına alan Yasemin Şefkatli, eşi ve ikiz oğullarıyla fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Sevincini dile getiren Şefkatli, "40 uçurduk... Canlarım ömrünüz hep sağlıkla, huzurla, birlikte omuz omuza olsun, sizin hep güzel günlerinizi görelim...Bana yaşattığınız duyguların tarifi gerçekten yok. Ömrüm ömrünüz olsun, sizi çok seviyorum meleklerim." ifadelerini kullandı.
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OĞULLARINA KAVUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR! 22 Ocak'ta İbrahim Ayel ve Sinan Emir ismini verdikleri oğullarına kavuşan çift, kısa bir süre sonra oğullarından İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğunu ve ameliyat olacağın açıkladı. Operasyon geçiren Ayel, tedavi sonrası hastanede gözlem altında tutuldu ve taburcu oldu.
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Oğluyla kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yasemin Şefkatli'den yeni açıklama geldi.
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"BEBİŞ ÇOK GÜÇLÜ" "Yarın Ayel'in kontrolü var... Biraz size de bahsedeyim" diyerek duruma açıklık getiren Şefkatli, "Aslında biz 21'inci haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı, bazen haftada iki. Çok fazla doktor Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon geçireceğini biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip, çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca çok fazla dua aldık, o kadar güzel mesajlar geldi ki bana da güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak" şeklinde konuştu.
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Bebeklerinin yüzünü dünya emojisi ile kapatan Tatlıses'in paylaşımı kalpleri ısıttı.
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Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan paylaşımlara çok sayıda "Maşallah", "Babalık yakıştı", "Allah analı babalı büyütsün" gibi sayısız yorum geldi.
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"BİRİNİN KALBİNDE SORUN VAR" Anne ve baba olmanın heyecanını doruklarda yaşayan çift, iyi haberin hemen ardından bebeklerinden birinin kalbinde sorun olduğunu duyurmuş ve İbrahim Ayel ameliyat olmuştu. Bebekler için dua isteyen dede İbrahim Tatlıses'in ardından Yasemin Şefkatli de bebeklerin iyi olduğunu ifade etmişti.
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İBRAHİM AYEL TABURCU OLDU Bebeğini hasretle bekleyen Şefkarli, 12 gün boyunca hastanede kalan İbrahim Ayel'in taburcu olduğunu duyurdu. Oğullarının el ele tutuştukları fotoğrafı paylaşan Şefkatli "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" ifadelerini kullandı.