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Gömlekteki İnatçı Lekeleri Temizlemenin Basit Yolu!

Meğer bu kadar kolaymış

  1. Gömlekteki lekeleri temizlemenin basit yolu birçok insan tarafından araştırılabiliyor. Çünkü bazı lekeler inatçı olabiliyor. Özellikle de sararma izlerini temizlemek kimi zaman normal yıkamalarda pek mümkün olmuyor.

    Gömlekteki lekeleri temizlemenin basit yolu birçok insan tarafından araştırılabiliyor. Çünkü bazı lekeler inatçı olabiliyor. Özellikle de sararma izlerini temizlemek kimi zaman normal yıkamalarda pek mümkün olmuyor.

  2. Öte yandan bu noktada tercih edilebilecek gömlekteki lekeleri temizlemenin basit bir yolu bulunuyor. Üstelik söz konusu yöntem, ''meğer bu kadar kolaymış'' bile dedirtebiliyor.

    Öte yandan bu noktada tercih edilebilecek gömlekteki lekeleri temizlemenin basit bir yolu bulunuyor. Üstelik söz konusu yöntem, ''meğer bu kadar kolaymış'' bile dedirtebiliyor.

  3. GÖMLEKTEKİ LEKELERİ TEMİZLEMENİN BASİT YOLU <p> Gömlekte; ter, sarılık, kahve veya yemek lekesi oluştuğu görülebilir. Ayrıca kimi zaman normal yıkamalarda kolayca çıkmayabilir. Öte yandan bu noktada tercih edilecek bulaşık makinesi parlatıcısı ile gömlekteki lekeleri kolayca temizlemek mümkün olabiliyor. İşte söz konusu yöntemin uygulanışı;

    GÖMLEKTEKİ LEKELERİ TEMİZLEMENİN BASİT YOLU

    Gömlekte; ter, sarılık, kahve veya yemek lekesi oluştuğu görülebilir. Ayrıca kimi zaman normal yıkamalarda kolayca çıkmayabilir. Öte yandan bu noktada tercih edilecek bulaşık makinesi parlatıcısı ile gömlekteki lekeleri kolayca temizlemek mümkün olabiliyor. İşte söz konusu yöntemin uygulanışı;

  4. Lekeli gömlek çamaşır makinesine yerleştirilir.<p>Deterjan gözüne bir miktar bulaşık makinesi parlatıcısı ilave edilir.

    Lekeli gömlek çamaşır makinesine yerleştirilir.

    Deterjan gözüne bir miktar bulaşık makinesi parlatıcısı ilave edilir.

  5. Bu sayede gömlekteki lekelerin basit bir şekilde temizlendiği görülebilir.

    Bu sayede gömlekteki lekelerin basit bir şekilde temizlendiği görülebilir.

  6. SARARMA İZİNİ ÇIKARTMA YÖNTEMİ<p> Gömlek yakasındaki sararma izini çıkartmanın da pratik bir yöntemi bulunuyor. İşte söz konusu yöntemin uygulanışı;

    SARARMA İZİNİ ÇIKARTMA YÖNTEMİ

    Gömlek yakasındaki sararma izini çıkartmanın da pratik bir yöntemi bulunuyor. İşte söz konusu yöntemin uygulanışı;

  7. Bir çay bardağı sirke ve aynı ölçüde su bir kaba koyularak karıştırılır. <p>Elde edilen karışım ile gömleğin sararmış yaka kısımları ıslatılır ve ortalama 2 saat bekletilir.Ardından çamaşır makinesinde yıkanır. Bu sayede gömlek yakasındaki sararma izinin temizlendiği görülebilir.

    Bir çay bardağı sirke ve aynı ölçüde su bir kaba koyularak karıştırılır.

    Elde edilen karışım ile gömleğin sararmış yaka kısımları ıslatılır ve ortalama 2 saat bekletilir.Ardından çamaşır makinesinde yıkanır. Bu sayede gömlek yakasındaki sararma izinin temizlendiği görülebilir.