Ünlü Çiftin Oğulları Ayel Taburcu Oldu
Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel taburcu oldu
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Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.
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Ancak ikizlerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve doğumdan hemen sonra operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı.
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"AYEL'İN KALP SORUNUNU BİLİYORDUK"
Tedavi sonrası hastanede gözlem altında tutulan ve birkaç gün önce evine giden Ayel bebek ile ilgili Yasemin Şefkatli "Aslında biz 21'inci haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı, bazen haftada iki. Çok fazla doktor Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon geçireceğini biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip, çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca çok fazla dua aldık, o kadar güzel mesajlar geldi ki bana da güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullanmıştı.
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"EVE HOŞ GELDİN AYEL"
Ünlü çiftten ve Ayel bebekten güzel haber geldi. Oğlunun taburcu olduğunu duyuran Şefkatli, evdeki sürpizi "Welcome home Ayel, ne güzel sürpriz böyle" diye gözler önüne serdi.
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"AŞKLAR"
Öte yandan Yasemin Şefkatli, dün gece hastane odasında da eşi ve oğlunu fotoğraflamıştı.
Şefkatli, İdo Tatlıses ve Ayel'in pozuna "Aşklar" notunu düşmüştü.