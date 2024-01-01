Ünlü Çiftin Oğulları Ayel Taburcu Oldu

Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
AK Parti'de reform adımları
AK Parti'de reform adımları
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Mahalle kafeleri Çırağan'la yarışıyor!
Mahalle kafeleri Çırağan'la yarışıyor!
İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek
Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi
Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Ankara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldı
Ankara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldı
Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor
Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu
Rekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturma
Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Üniversitelere yeni lisans ve ön lisans programları geliyor
Üniversitelere yeni lisans ve ön lisans programları geliyor
Bakanlık harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak yolda
Bakanlık harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak yolda
Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden düşüşte
Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden düşüşte
23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheliye dava
23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheliye dava
Erdoğan: İsrail ile tüm ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz
Erdoğan: İsrail ile tüm ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz
Öğretmene yumruk atan veli, başka öğretmeni de darp etmiş
Öğretmene yumruk atan veli, başka öğretmeni de darp etmiş
Yeni müfredatın içeriğinde neler var?
Yeni müfredatın içeriğinde neler var?
AK Parti'de değişim yolda: 31 Mart'ın hesabı 30 Nisan'da verilecek
AK Parti'de değişim yolda: 31 Mart'ın hesabı 30 Nisan'da verilecek
Taksim terör saldırısı davasında karar
Taksim terör saldırısı davasında karar
Otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları aştı
Otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları aştı
Bakanlık harekete geçti! IBAN kiralayanlar dikkat
Bakanlık harekete geçti! IBAN kiralayanlar dikkat
Bakan Şimşek: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında başlayacak
Bakan Şimşek: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında başlayacak
Emekli için yeni formül! İşte milyonları temmuzda bekleyen zam oranı
Emekli için yeni formül! İşte milyonları temmuzda bekleyen zam oranı
Kiralık piyasası hareketlendi
Kiralık piyasası hareketlendi

Ünlü Çiftin Oğulları Ayel Taburcu Oldu

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel taburcu oldu

  1. Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

    Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

  2. Ancak ikizlerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve doğumdan hemen sonra operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı.

    Ancak ikizlerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve doğumdan hemen sonra operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı.

  3. "AYEL'İN KALP SORUNUNU BİLİYORDUK"<p> Tedavi sonrası hastanede gözlem altında tutulan ve birkaç gün önce evine giden Ayel bebek ile ilgili Yasemin Şefkatli "Aslında biz 21'inci haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı, bazen haftada iki. Çok fazla doktor Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon geçireceğini biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip, çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca çok fazla dua aldık, o kadar güzel mesajlar geldi ki bana da güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullanmıştı.

    "AYEL'İN KALP SORUNUNU BİLİYORDUK"

    Tedavi sonrası hastanede gözlem altında tutulan ve birkaç gün önce evine giden Ayel bebek ile ilgili Yasemin Şefkatli "Aslında biz 21'inci haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı, bazen haftada iki. Çok fazla doktor Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon geçireceğini biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip, çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca çok fazla dua aldık, o kadar güzel mesajlar geldi ki bana da güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullanmıştı.

  4. "EVE HOŞ GELDİN AYEL" <p> Ünlü çiftten ve Ayel bebekten güzel haber geldi. Oğlunun taburcu olduğunu duyuran Şefkatli, evdeki sürpizi "Welcome home Ayel, ne güzel sürpriz böyle" diye gözler önüne serdi.

    "EVE HOŞ GELDİN AYEL"

    Ünlü çiftten ve Ayel bebekten güzel haber geldi. Oğlunun taburcu olduğunu duyuran Şefkatli, evdeki sürpizi "Welcome home Ayel, ne güzel sürpriz böyle" diye gözler önüne serdi.

  5. "AŞKLAR" <p> Öte yandan Yasemin Şefkatli, dün gece hastane odasında da eşi ve oğlunu fotoğraflamıştı. <p> Şefkatli, İdo Tatlıses ve Ayel'in pozuna "Aşklar" notunu düşmüştü.

    "AŞKLAR"

    Öte yandan Yasemin Şefkatli, dün gece hastane odasında da eşi ve oğlunu fotoğraflamıştı.

    Şefkatli, İdo Tatlıses ve Ayel'in pozuna "Aşklar" notunu düşmüştü.