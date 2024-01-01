İ.Mansız'ın Koyduğu İsim Tepki Çekti!

Geçtiğimiz yıl hayatını Azerbaycanlı Lela Leyla ile birleştiren Türk futbolunun efsane isimlerinden İlhan Mansız, sosyal medya hesabından yeni doğan oğulları ve eşi ile karelerini paylaştı. Mansız'ın o paylaşımları oğluna verdiği isim sebebi ile tepki topladı.