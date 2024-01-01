İ.Mansız'ın Koyduğu İsim Tepki Çekti!
İlhan Mansız Oğluyla karelerini paylaştı
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Geçtiğimiz yıl hayatını Azerbaycanlı Lela Leyla ile birleştiren Türk futbolunun efsane isimlerinden İlhan Mansız, sosyal medya hesabından yeni doğan oğulları ve eşi ile karelerini paylaştı. Mansız'ın o paylaşımları oğluna verdiği isim sebebi ile tepki topladı.
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OĞULLARININ CİNSİYETİNİ AÇIKLAMIŞLARDI Türk futbolunun önemli isimleri arasında yer alan İlhan Mansız, geçtiğimiz yıl Azerbaycanlı Lela Leyla ile dünya evine girmişti. Bebek beklediklerini duyuran çift "Aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz canım oğlum" paylaşımıyla bebeklerinin cinsiyetlerini açıklamışlardı.
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Oğullarını kucaklarına alan çift yeni doğan bebekleri ile çekildikleri kareleri paylaştılar. O karelerdeki isim detayı tepkilerin odağı oldu.
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OĞLUNA VERDİĞİ İSİM TEPKİ ÇEKTİ! Eşi ve oğlu ile çekildiği kareleri sosyal medya hesabından "Ailemizin yeni üyesi Imre Leon Mansız" notuyla paylaşan ünlü futbolcuya tepki yağdı.
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Oğluna yabancı isim veren Mansız'a kullanıcılardan eleştiri yağdı.
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"YAKIŞTIRAMADIM!" Kareleri beğenen sosyal medya kullanıcıları Mansız'ı "Anne Türk baba Türk isim Imre Leon?! Yakıştıramadım!" diyerek eleştiri yağmuruna tuttu