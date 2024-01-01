Yüzüklerin Efendisi Yeni Formatla Beyazperdeye Dönüyor

Serinin Türkiye'de vizyona girip girmeyeceği ise henüz açıklanmadı.

Warner Bros. ve Fathom Events işbirliğinde hazırlan yeniden gösterim, Amerika'da 8-9 ve 10 Haziran'da gerçekleşecek.

Serinin 3 filmi, genişletilmiş ve restore edilmiş versiyonu ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

YENİDEN BEYAZPERDEDE WarnerBros.'nın haberine göre Yüzüklerin Efendisi serisi, vizyonda izleme fırsatını yakalayamayanlar için yeniden gösterime çıkacak.

J.R.R. Tolkien?in fantastik kurgu romanlarından uyarlanan ve Peter Jackson?un yönetmenliğini yaptığı film, tam 11 Oscar Ödülü almıştı.

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