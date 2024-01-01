Yüzüklerin Efendisi Yeni Formatla Beyazperdeye Dönüyor
2000'li yılları etkisi altına alan filmlerden Yüzüklerin Efendisi serisi beyazperdeye geri dönüyor.
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J.R.R. Tolkien?in fantastik kurgu romanlarından uyarlanan ve Peter Jackson?un yönetmenliğini yaptığı film, tam 11 Oscar Ödülü almıştı.
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YENİDEN BEYAZPERDEDE WarnerBros.'nın haberine göre Yüzüklerin Efendisi serisi, vizyonda izleme fırsatını yakalayamayanlar için yeniden gösterime çıkacak.
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Serinin 3 filmi, genişletilmiş ve restore edilmiş versiyonu ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
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Yüzüklerin Efendisi 4K Ultra HD formatla yeniden beyazperdeye taşınıyor.
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SEYİR SÜRESİ DEĞİŞTİ - İlk film Yüzük Kardeşliği 228 dakika, - İkinci film İki Kule 235 dakika ve - Final filmi Kral'ın Dönüşü 263 dakika sürecek.
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Warner Bros. ve Fathom Events işbirliğinde hazırlan yeniden gösterim, Amerika'da 8-9 ve 10 Haziran'da gerçekleşecek.
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Serinin Türkiye'de vizyona girip girmeyeceği ise henüz açıklanmadı.