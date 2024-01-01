100 Milyon TL Değerindeki Evini İlk Kez Gösterdi!
Fatih Ürek 'in saray yavrusu evi
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Her paylaşımı olay olan Fatih Ürek, 100 milyon TL'ye satışa koyduğu evini ilk kez gösterdi. Saray yavrusu evinin dekorasyonu ise takipçilerini ikiye böldü. İşte Fatih Ürek'in milyonluk evi.
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Şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz aylarsa saray yavrusu evini satışa koyduğunu söylemişti.
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100 milyon TL değerindeki evi merak edilirken satışta olan evinin kapılarını ilk kez açtı.
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Havuzlu, 5 katlı evindeki dekorasyonu dikkat çekerken takipçileri milyonluk değerindeki ev sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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Aramızda Kalmasın programına katılan Fatih Ürek 5 katlı 100 milyon değerindeki evi çok konuşulmaya başlandı.
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Her katı ayrı bir daire olan malikanede en fazla konuşulan kısım ise mutfak oldu.
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Sade renklerin hakim olduğu ev dikkatlerden kaçmazken, havuzu ise gündem oldu.
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