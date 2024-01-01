Ünlü İsimden Hayranlarını Üzen Haber!
Cenk Eren'den hayranlarını üzen haber geldi! Ameliyat masasına yatacak
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Son dönemlerde estetik operasyonlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Cenk Eren, hayranlarına üzen haberi duyurdu. Ameliyat olacağını duyuran Cenk Eren, 'Nazar ettiniz' dedi.
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Son dönemlerde ünlülerde moda haline gelen estetik kervanına Cenk Eren'de katıldı.
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Magazin gündemine damga vuran şarkıcı, yüzünde yaptığı değişikliklerle bambaşka bir görünüme sahip olmuştu.
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Cenk Eren, sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine üzen haberi duyurdu.
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Ameliyat masasına yatacağını belirten Eren, 'Nazar ettiniz' dedi.
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AMELİYAT MASASINA YATACAK
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58 yaşındaki sanatçı, sağlık sorunu nedeniyle ameliyat masasına yatacak.
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Sağ gözünde retina yırtığı tespit edilen Eren?in, açıklaması şu şekilde oldu:
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"Nazar değdirdiniz. Sağ gözümde retina yırtılması oldu. Salı günü (yarın) çok değerli hocam ameliyat edecek. Umarım her şey iyi olur, dualarınızla."