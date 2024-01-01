"Bir Daha Birbirinizi Bırakmayın"
Ömer'de Gamze'yi kurtarma çabaları sonuç verdi!
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Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın başrolleri paylaştığı Ömer dizisinin 29 Nisan akşamı yayınlanan 53. bölümünde; Gamze'nin kaçırılması ve Ömer'in Gamze'yi kurtarmak için verdiği çaba dikkat çekti.
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Ömer son bölümde; Gamze'nin partiye gelmemesi başta Ömer olmak üzere herkesi endişelendirirken; Çiçek Hanım arayıp Samet'in vefatını haber verdi. Ağabeyi ve Melek'e Samet'in öldüğünü söyleyen Ömer, sapığın Gamze'nin telefonundan attığı ilk mesaja inanmasa da sonrasında ikna oldu. Ancak içi bir türlü rahat etmeyen Ömer, babasına olup biteni anlatıp Gamze'yi aramaya gitti.
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Bu sırada kendisine pizza yedirmeye çalışan Toygun ile konuşmaya çalışan Gamze, bir oğlu olduğunu ve kendisini merak ettiğini söyledi. Çocuğu olmadığını ve adının Toygun olduğunu söyleyen sapık, Gamze'nin polise gittiğini duyunca gülmeye başladı
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Gamze, Toygun'un neden kendisini seçtiğini öğrenmeye çalışırken; taksi durağına giden Ömer de Gamze'nin Hakan'ın taksisi ile kaçırıldığını öğrendi. Sadık'ı arayan Ömer, bir yere ayrılmamaları gerektiğini Hakan ile karakola geleceklerini ifade etti.
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Nuran ve Fatma Hanım da durumu öğrenip paniklerken; Ömer de ne yapacağını bilemez bir halde Tahir'e haber verdi. Herkes Gamze için seferber olurken, Ömer de karakolda sapığın adının Tayfun olduğunu ve hakkında eski eşi İlayda tarafından koruma kararı çıkarıldığını öğrendi.
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Evde duramayan Reşat ve Tahir de soluğu Ömer'in yanında alırken; Ömer, adamın adresini bulduklarını ancak polisin kendisine bilgi vermediğini söyledi. Bu sırada Ömer, babasını bilgi alması için ikna ederken; Gamze de Tayfun'a Ömer'i çok sevdiğini ve onsuz bir dakika bile geçirmek istemediğini ifade etti.
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Tayfun'un eşi İlayda'nın adresini öğrenen Ademoğlu erkekleri, oraya gitti. Bir şekilde İlayda'yı onlara yardım etmesi için ikna eden Ömer ve Reşat, ondan bir adres öğrendi. Aynı anlarda polisler de Reşat'a Tayfun'un Beykoz'da arabayı bıraktığı yeri bulduklarını haber verdi.
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O sırada Tuna da annesiyle ilgili bir şeylerin ters gittiğini anlayınca Sadık ona olanları anlattı.
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Ömer, Hakan, Tahir ve Reşat; İlayda'nın tarif ettiği adrese giderken, Gamze de elini yıkamasını istediği Tayfun'u bir şekilde alt etti. Her yer kilitli olunca kaçamayan Gamze, Ömer'i aradı. Telefon çekmediği için doğru düzgün konuşamayan ikiliden Ömer, Tayfun'un evini buldu.
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Camı kırıp içeri girmeye çalışan Ömer, Gamze'nin yardım çığlıklarını duyup Tayfun ile onun peşinden gitti. Eline bıçak alan Tayfun, "Yaklaşırsanız öldürürüm" derken; Reşat "Söz veriyoruz sana bir şey olmayacak. Bırak o bıçağı" dedi. Onları dinlemeyen Tayfun'un zayıf anından faydalanan Gamze, dirsek atıp elinden kurtuldu.
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Ömer, Hakan, Tahir ve Reşat; Gamze'yi kurtarırken, ikili birbirlerine ilan-ı aşk edip sarıldı. O sırada polis sireni sesini duyan Hakan, Nisa'nın telefonuna cevap verdi ve Gamze'yi bulduklarını herkesin iyi olduğunu söyledi. Nisa ile konuşmanın mutluluğunu yaşayan Hakan, Tayfun tarafından bıçaklandı.
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Gamze'nin Tayfun'un elinden kurtulup Gamze ve Ömer'in kavuşmasına sosyal medyadan yorum yağdı.
"Bir daha birbirinizi bırakmayın"
"Umarım Hakan ölmemiştir"
"Gamze kurtuldu derken Hakan bıçaklandı"
"Çok şükür Gamze'yi buldular"