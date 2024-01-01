"Bir daha birbirinizi bırakmayın"

Evde duramayan Reşat ve Tahir de soluğu Ömer'in yanında alırken; Ömer, adamın adresini bulduklarını ancak polisin kendisine bilgi vermediğini söyledi. Bu sırada Ömer, babasını bilgi alması için ikna ederken; Gamze de Tayfun'a Ömer'i çok sevdiğini ve onsuz bir dakika bile geçirmek istemediğini ifade etti.