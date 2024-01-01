Volkswagen'den Elektrikli Model: ID.Code

Markanın güncel tasarım dilinin tamamen dışında olan modelde önde ve arkada ışıklandırılmış logoda birleşen LED ışık imzası biraz daha kalın haliyle yer alıyor. ID.Code olarak isimlendirilen aracın asıl farkını ise bu LED aydınlatmanın altındaki teknoloji yaratıyor. "3D Eyes" denilen bu teknoloji 967 adet LED içeren aydınlatma bölümüyle sizi ve diğer sürücüleri izleyebiliyor, onlarla etkileşime geçebiliyor ve imojilerle teşekkür bile edebiliyor.