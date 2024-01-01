Volkswagen'den Elektrikli Model: ID.Code
Volkswagen, Çin'de düzenlenen Pekin Otomobil Fuarı'nda yeni konseptini tanıttı.
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Alman otomotiv devi Volkswagen, 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni konsept otomobilinin tanıtımını yaptı. Tamamen elektrikli araç gelecekte Çin'de satacağı elektrikli modellerin bir ön gösterimi.
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Markanın güncel tasarım dilinin tamamen dışında olan modelde önde ve arkada ışıklandırılmış logoda birleşen LED ışık imzası biraz daha kalın haliyle yer alıyor. ID.Code olarak isimlendirilen aracın asıl farkını ise bu LED aydınlatmanın altındaki teknoloji yaratıyor. "3D Eyes" denilen bu teknoloji 967 adet LED içeren aydınlatma bölümüyle sizi ve diğer sürücüleri izleyebiliyor, onlarla etkileşime geçebiliyor ve imojilerle teşekkür bile edebiliyor.
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Dışarıdan sıradan gibi görünen bu coupe SUV içeride ise tamamen farklı bir konsepte geçiyor. 180 derece dönebilen ön koltuklar sayesinde dördüncü seviye otonom sürüş anında arkadaki yolcularla sohbet edilebiliyor.
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Dijital aynaların kullanıldığı araçta, boydan boya uzanan kavisle ekranla birlikte ortada dikey konumlandırılmış bir ekran daha yer alıyor.
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Volkswagen, Çin pazarı için kurduğu ID.UX isimli yeni alt markasıyla 2030 yılına kadar 5 yeni model çıkarmayı hedefliyor.