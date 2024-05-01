1 Mayıs'ta Kapalı Olan Yollar
Hangi yollar trafiğe kapalı olacak? (1 Mayıs 2024 alternatif yol güzergahları)
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama sonrasında 1 Mayıs'ta trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı. İşte ayrıntılar.
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KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
FATİH İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR
1. Fevzi Paşa Caddesi (Yavuz Selim Caddesi kesişimi) 2. Macar Kardeşler Caddesi 3. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi 4. Vezneciler Caddesi 5. Sahil Kennedy Caddesi (Kumkapı dönüşleri ve Sirkeci arası) 6. Ragıp Gümüşpala Caddesi 7. Reşadiye Caddesi 8. Kadir Has Caddesi (Demir Kilise ile Unkapanı arası) 9. Cemil Birsel Caddesi 10. Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ve Sirkeci arası) 11. Atatürk Bulvarı 12. Unkapanı Köprü ve Galata Köprüleri 13. Gazi Mustafa Kemal Caddesi (Sahil Kennedy Caddesinden Mudurnu ve Aksaray?a katılım)
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FATİH İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR
1. Sahil Kennedy Caddesi 2. Haliç Köprü 3. D 100 4. Avrasya Tünel 5. Namık Kemal Caddesi 6. 10. Yıl Caddesi 7. Vatan Caddesi 8. Haliç Köprüsü 9. Sahil Kennedy Caddesi
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BEYOĞLU İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR
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ŞİŞLİ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR
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ŞİŞLİ İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR
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BEŞİKTAŞ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR
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BEŞİKTAŞ İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR
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D-100 KAPANACAK YOLLAR
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ALTERNATİF YOLLAR