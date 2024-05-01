1 Mayıs'ta Kapalı Olan Yollar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama sonrasında 1 Mayıs'ta trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı. İşte ayrıntılar.