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1 Mayıs'ta Kapalı Olan Yollar

Hangi yollar trafiğe kapalı olacak? (1 Mayıs 2024 alternatif yol güzergahları)

  1. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama sonrasında 1 Mayıs'ta trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı. İşte ayrıntılar.

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama sonrasında 1 Mayıs'ta trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı. İşte ayrıntılar.

  2. KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR <br> FATİH İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR <br> 1. Fevzi Paşa Caddesi (Yavuz Selim Caddesi kesişimi) 2. Macar Kardeşler Caddesi 3. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi 4. Vezneciler Caddesi 5. Sahil Kennedy Caddesi (Kumkapı dönüşleri ve Sirkeci arası) 6. Ragıp Gümüşpala Caddesi 7. Reşadiye Caddesi 8. Kadir Has Caddesi (Demir Kilise ile Unkapanı arası) 9. Cemil Birsel Caddesi 10. Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ve Sirkeci arası) 11. Atatürk Bulvarı 12. Unkapanı Köprü ve Galata Köprüleri 13. Gazi Mustafa Kemal Caddesi (Sahil Kennedy Caddesinden Mudurnu ve Aksaray?a katılım)

    KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
    FATİH İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR
    1. Fevzi Paşa Caddesi (Yavuz Selim Caddesi kesişimi) 2. Macar Kardeşler Caddesi 3. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi 4. Vezneciler Caddesi 5. Sahil Kennedy Caddesi (Kumkapı dönüşleri ve Sirkeci arası) 6. Ragıp Gümüşpala Caddesi 7. Reşadiye Caddesi 8. Kadir Has Caddesi (Demir Kilise ile Unkapanı arası) 9. Cemil Birsel Caddesi 10. Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ve Sirkeci arası) 11. Atatürk Bulvarı 12. Unkapanı Köprü ve Galata Köprüleri 13. Gazi Mustafa Kemal Caddesi (Sahil Kennedy Caddesinden Mudurnu ve Aksaray?a katılım)

  3. FATİH İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR<br>1. Sahil Kennedy Caddesi 2. Haliç Köprü 3. D 100 4. Avrasya Tünel 5. Namık Kemal Caddesi 6. 10. Yıl Caddesi 7. Vatan Caddesi 8. Haliç Köprüsü 9. Sahil Kennedy Caddesi

    FATİH İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR
    1. Sahil Kennedy Caddesi 2. Haliç Köprü 3. D 100 4. Avrasya Tünel 5. Namık Kemal Caddesi 6. 10. Yıl Caddesi 7. Vatan Caddesi 8. Haliç Köprüsü 9. Sahil Kennedy Caddesi

  4. BEYOĞLU İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR

    BEYOĞLU İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR

  8. ŞİŞLİ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR

    ŞİŞLİ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR

  11. ŞİŞLİ İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR

    ŞİŞLİ İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR

  12. BEŞİKTAŞ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR

    BEŞİKTAŞ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR

  14. BEŞİKTAŞ İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR

    BEŞİKTAŞ İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR

  15. D-100 KAPANACAK YOLLAR

    D-100 KAPANACAK YOLLAR

  17. ALTERNATİF YOLLAR

    ALTERNATİF YOLLAR