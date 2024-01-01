Mayıs Ayında Gelecek Ve Kaldırılacak Oyunlar

MAYIS AYINDA GELENLER Mayıs ayında Game Pass kataloğuna eklenecek oyunlar ve tarihleri şöyle; 2 Mayıs; Tomb Raider: Definitive Edition (Bulut, Konsol, ve PC) 7 Mayıs; Kona II: Brume (Bulut, Konsol, and PC 9 Mayıs; Little Kitty, Big City (Bulut, Konsol, ve PC) 14 Mayıs; Brothers: A Tale of Two Sons (Bulut, Konsol, ve PC)