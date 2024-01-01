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Mayıs Ayında Gelecek Ve Kaldırılacak Oyunlar

Microsoft, Xbox Game Pass kataloğuna Mayıs ayında dahil edilecek ve kütüphaneden ayrılacak oyunları duyurdu. Peki Xbox Game Pass'e Mayıs ayında hangi oyunlar gelecek? İşte ayrıntılar...

  1. Xbox, Mayıs 2024'te Game Pass hizmetine dahil edilecek oyunları duyurdu. Öte yandan Mayıs ayında Game Pass kütüphanesinden ayrılacak oyunlar da belli oldu.

    Xbox, Mayıs 2024'te Game Pass hizmetine dahil edilecek oyunları duyurdu. Öte yandan Mayıs ayında Game Pass kütüphanesinden ayrılacak oyunlar da belli oldu.

  2. MAYIS AYINDA GELENLER Mayıs ayında Game Pass kataloğuna eklenecek oyunlar ve tarihleri şöyle; 2 Mayıs; Tomb Raider: Definitive Edition (Bulut, Konsol, ve PC) 7 Mayıs; Kona II: Brume (Bulut, Konsol, and PC 9 Mayıs; Little Kitty, Big City (Bulut, Konsol, ve PC) 14 Mayıs; Brothers: A Tale of Two Sons (Bulut, Konsol, ve PC)

    MAYIS AYINDA GELENLER Mayıs ayında Game Pass kataloğuna eklenecek oyunlar ve tarihleri şöyle; 2 Mayıs; Tomb Raider: Definitive Edition (Bulut, Konsol, ve PC) 7 Mayıs; Kona II: Brume (Bulut, Konsol, and PC 9 Mayıs; Little Kitty, Big City (Bulut, Konsol, ve PC) 14 Mayıs; Brothers: A Tale of Two Sons (Bulut, Konsol, ve PC)

  3. MAYIS AYINDA GİDENLER 15 Mayıs itibarıyla Game Pass kütüphanesinden ayrılacak oyunlar ise şöyle; Eastern Exorcist Eiyuden Chronicle: Rising Fuga: Melodies of Steel 2 Ghostlore Just Cause 4 Norco SD Gundam Battle Alliance Supraland: Six Inches Under

    MAYIS AYINDA GİDENLER 15 Mayıs itibarıyla Game Pass kütüphanesinden ayrılacak oyunlar ise şöyle; Eastern Exorcist Eiyuden Chronicle: Rising Fuga: Melodies of Steel 2 Ghostlore Just Cause 4 Norco SD Gundam Battle Alliance Supraland: Six Inches Under