Dikkat Çeken Film Açıklaması!

"MADDİ ANLAMDA BİZE BİR GERİ DÖNÜŞÜ OLMADI" Mahsun Kırmızıgül; "Maddi anlamda bize geri dönüşü olmadı, zararımızı karşılamadı. Bir de depreme denk geldi. Olabilir, her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ben yine de o filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımda olan bir senaryoyu çekmiş oldum. Bazen yazıyorsun, çekilmeyince rahatsız oluyorsun." şeklinde konuştu.