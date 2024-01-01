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Dikkat Çeken Film Açıklaması!

120 milyon lira bütçeyle çekmişti

  1. Yaptığı başarılı yapımlarla adından sık sık bahsettiren Mahsun Kırmızıgül, 2023 yılında gösterime giren 'Prestij Meselesi' filmi hakkında konuştu. Açıklamaları esnasında filmi 120 milyon lira bütçeyle çektiklerini söyleyen Mahsun Kırmızıgül, filmin beklentilerin altında gişe yaptığını belirtti.

    Yaptığı başarılı yapımlarla adından sık sık bahsettiren Mahsun Kırmızıgül, 2023 yılında gösterime giren 'Prestij Meselesi' filmi hakkında konuştu. Açıklamaları esnasında filmi 120 milyon lira bütçeyle çektiklerini söyleyen Mahsun Kırmızıgül, filmin beklentilerin altında gişe yaptığını belirtti.

  2. Başarılı müzik ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra yaptığı yapımlarla da sık sık gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde 'Prestij Meselesi' adlı sinema filminden zarar ettiğini açıkladı.

    Başarılı müzik ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra yaptığı yapımlarla da sık sık gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde 'Prestij Meselesi' adlı sinema filminden zarar ettiğini açıkladı.

  3. Röportajı sırasında filmin çekimlerinin 2022 yılında tamamlandığını dile getiren Mahsun Kırmızıgül, gösterim döneminin ise 6 Şubat depremlerine denk geldiğini söyledi.

    Röportajı sırasında filmin çekimlerinin 2022 yılında tamamlandığını dile getiren Mahsun Kırmızıgül, gösterim döneminin ise 6 Şubat depremlerine denk geldiğini söyledi.

  4. Yapımında oldukça fazla insanın emeği olduğunu dile getiren Mahsun Kırmızıgül, filmin beklentilerin altında gişe yaptığını ve bu nedenle zarara girdiklerini açıkladı.

    Yapımında oldukça fazla insanın emeği olduğunu dile getiren Mahsun Kırmızıgül, filmin beklentilerin altında gişe yaptığını ve bu nedenle zarara girdiklerini açıkladı.

  5. "MADDİ ANLAMDA BİZE BİR GERİ DÖNÜŞÜ OLMADI" Mahsun Kırmızıgül; "Maddi anlamda bize geri dönüşü olmadı, zararımızı karşılamadı. Bir de depreme denk geldi. Olabilir, her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ben yine de o filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımda olan bir senaryoyu çekmiş oldum. Bazen yazıyorsun, çekilmeyince rahatsız oluyorsun." şeklinde konuştu.

    "MADDİ ANLAMDA BİZE BİR GERİ DÖNÜŞÜ OLMADI" Mahsun Kırmızıgül; "Maddi anlamda bize geri dönüşü olmadı, zararımızı karşılamadı. Bir de depreme denk geldi. Olabilir, her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ben yine de o filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımda olan bir senaryoyu çekmiş oldum. Bazen yazıyorsun, çekilmeyince rahatsız oluyorsun." şeklinde konuştu.

  6. Prestij Müzik şirketiyle yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent?in şöhrete uzanan yolculuğunu konu alan film, 8 haftada 100 bin 506 kişi tarafından izlenmiş ve yaklaşık 8 milyon lira hasılat elde etmişti.

    Prestij Müzik şirketiyle yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent?in şöhrete uzanan yolculuğunu konu alan film, 8 haftada 100 bin 506 kişi tarafından izlenmiş ve yaklaşık 8 milyon lira hasılat elde etmişti.