41 Yıldır Gözlerden Uzakta Doğada Yaşıyor!

Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı: 210 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı: 210 kişi gözaltına alındı
Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak
Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
AK Parti'de MYK'nın perde arkası
AK Parti'de MYK'nın perde arkası
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Diyanet: Suudi Arabistan sadece Hac vizesi kabul ediyor
Diyanet: Suudi Arabistan sadece Hac vizesi kabul ediyor
Bakan Şimşek: Girişim sermayesi fonları desteklenecek
Bakan Şimşek: Girişim sermayesi fonları desteklenecek
Son 53 yılın en sıcak dokuzuncu martı yaşandı
Son 53 yılın en sıcak dokuzuncu martı yaşandı
Tarımsal üretimde kredilerin esasları belli oldu
Tarımsal üretimde kredilerin esasları belli oldu
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri
DMM: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin
DMM: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin
IBAN'ı kaldıran esnafın derdi kart komisyonu
IBAN'ı kaldıran esnafın derdi kart komisyonu
Yumurta bollaştı, tavuk fiyatı ikiye katlandı
Yumurta bollaştı, tavuk fiyatı ikiye katlandı
Çiftçi buğdayda 15 TL taban fiyat bekliyor
Çiftçi buğdayda 15 TL taban fiyat bekliyor
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
KDV oranları değişti
KDV oranları değişti
Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü.
Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü.
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak

41 Yıldır Gözlerden Uzakta Doğada Yaşıyor!

İşte Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı?sı Ali Sürmeli'nin evi

  1. Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınan Ali Sürmeli'nin yaşadığı yer ortaya çıktı.

    Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınan Ali Sürmeli'nin yaşadığı yer ortaya çıktı.

  2. 'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi: Pusu', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi birçok başarılı projede yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli gözlerden uzakta doğada bir hayat sürüyor.

    'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi: Pusu', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi birçok başarılı projede yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli gözlerden uzakta doğada bir hayat sürüyor.

  3. Kuzey Ege'nin en güzel bölgelerinden Assos?ta yaşayan Ali Sürmeli 41 yıldır doğanın içinde dingin bir yaşantıya sahip.

    Kuzey Ege'nin en güzel bölgelerinden Assos?ta yaşayan Ali Sürmeli 41 yıldır doğanın içinde dingin bir yaşantıya sahip.

  4. Bir arsa içinde tek katlı bir ahşap evde yaşayan usta oyuncu çocukluğundan beri sürekli sürgün halinde yaşadığını anlatarak "Biz geldiğimizde sadece eşekler vardı. Ama bir uykusu var, Bingöl'de yaylada yatıyorsun..." dedi.

    Bir arsa içinde tek katlı bir ahşap evde yaşayan usta oyuncu çocukluğundan beri sürekli sürgün halinde yaşadığını anlatarak "Biz geldiğimizde sadece eşekler vardı. Ama bir uykusu var, Bingöl'de yaylada yatıyorsun..." dedi.

  5. "Kadırga'da bu sene 41. yılım... 1+0 ahşap bir ev. 6 dönüm burayı aldım,12-13 sene önce... 6 dönüme hiçbir şeye izin yok dediler" diyen efsane oyuncu bakın o zamanın parasıyla ne kadar ödemiş...

    "Kadırga'da bu sene 41. yılım... 1+0 ahşap bir ev. 6 dönüm burayı aldım,12-13 sene önce... 6 dönüme hiçbir şeye izin yok dediler" diyen efsane oyuncu bakın o zamanın parasıyla ne kadar ödemiş...

  6. "LÜKS YAŞIYORUM" Ali Sürmeli "O zamanın parası 100 bine bu 6 dönümü almışım, yan tarafı yalvar yakar istedik, 7 dönüme 200 istedi. 13 dönümü 13 sene önce 300'e aldım, bin dolarmış... Akademi kuracağız o zaman, ama gaz veren herkes kenara çekildi. Planladım bundan 12 tane koyacağız hadi el atın, yok! Keçi sürüsü dağıldı böyle kaldı" açıklamasında bulundu.

    "LÜKS YAŞIYORUM" Ali Sürmeli "O zamanın parası 100 bine bu 6 dönümü almışım, yan tarafı yalvar yakar istedik, 7 dönüme 200 istedi. 13 dönümü 13 sene önce 300'e aldım, bin dolarmış... Akademi kuracağız o zaman, ama gaz veren herkes kenara çekildi. Planladım bundan 12 tane koyacağız hadi el atın, yok! Keçi sürüsü dağıldı böyle kaldı" açıklamasında bulundu.

  7. Usta oyuncu Ali Sürmeli "Mütevazı diyor herkes ama lüks yaşıyorum" dedi.

    Usta oyuncu Ali Sürmeli "Mütevazı diyor herkes ama lüks yaşıyorum" dedi.