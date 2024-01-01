Birçok İli Sağanak Vurdu: Meteoroloji'den Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 28 il için yeni uyarı geldi.
-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası birçok ilde sağanak yağış etkisini artırdı.
-
ANKARA Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı. Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Sincan ve Yenimahalle'de de su baskınları yaşanırken, sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu.
-
Sağanaktan etkilenen bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve metrolara sığınırken, Beşevler metro istasyonunu da su bastı, yolcular bir süre istasyonda mahsur kaldı. Bazı alt geçitlerde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak, güvenlik önlemleri aldı, trafik yan yollardan verildi. Yollarda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Etkili sağanak nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezine çok sayıda ihbar geldi. Bazı vatandaşlar evlerden kendi imkanlarıyla su tahliye etti.
-
ANKARA VALİSİ ŞAHİN: CAN KAYBI YOK Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır."
-
ABB'DEN AÇIKLAMA Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açkıklamada "Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz." denildi.
-
KÜTAHYA'DA DOLU VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU Akşam saatlerinde aniden başlayan dolu ve sağanak, Parmakören, İnköy, Akkent, Kirazpınar ve Göveççi mahallelerinde sele neden oldu.
-
Selden dolayı bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı. Mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda ise hasarlar oluştu. Su baskınları nedeniyle AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı.
-
ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Tramvay seferlerinde bir süre aksama oldu.
-
Yoğun yağış nedeniyle Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta bulunan bazı evlerin zemin katlarını ve garajlarını su bastı. Vatandaşlar kendi imkanları ile su birikintisini tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de tahliye çalışmalarına destek verdi. Sürücüler, sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı. Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde biriken su Karayolları ekiplerince tahliye edildi. Trafik polisleri, sürüceleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
-
NEVŞEHİR?DE SAĞANAK SELE YOL AÇTI Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış sonrasında Merkeze bağlı Sulusaray beldesinde sel oluştu. Beldede caddeler ve iş yerleri sular altında kaldı, tarım arazileri ve yollar hasar gördü. Sulusaray Belediyesi sel sonrasında zarar gören yollarda ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı.
-
ŞİDDETLİ YAĞIŞ AKSARAY?DA SELE NEDEN OLDU Aksaray?da gün boyu aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı.
-
Saatlerce devam eden şiddetli yağış nedeniyle birçok belde ve köyde tarım arazileri sular altında kaldı. Ihlara Vadisi içerisinden geçen Melendiz Çayı taştı, bölgede bulunan turistlik alanlar, park ve bahçeleri sular altında kaldı. Sel, Melendiz Çayı etrafından bulunan birçok kamelyayı da yıktı geçti.
-
İl Jandarma Komutanlığı belde ve köylerde güvenlik önlemleri alırken İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Şehir merkezinde de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri oluşurken trafikte de kısmen aksamalar yaşandı. Meteorolojinin uyarısı üzerine hazır kıta halinde teyakkuzda bekleyen Aksaray Belediyesi, 8 ayrı mobil vidanjörler ile şehir genelinde hummalı bir çalışma yaptı. Yollardaki sular çekilerek herhangi bir olumsuzluğa geçit verilmezken, belediye ekipleri ayrıca 2 ayrı binanın bodrum katındaki su basma olayına da müdahale ederek vatandaşlara yardımcı oldu. Şehir genelinde yağış halen devam ederken ekiplerin çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
-
UŞAK'TA SAĞANAK VE DOLU Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. Sağanak nedeniyle Uşak - İzmir kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Otogar kavşağı yakınlarında çok sayıda araç suda mahsur kaldı.
-
Otomobiliyle mahsur kalan bir kişi ve iki çocuğu vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında ise yoldaki su birikintisi nedeniyle duran otomobile tır arkadan çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yaptı. Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.
-
Merkeze bağlı Ciğerdede köyü civarında etkili olan dolu nedeniyle tarlalar ve ormanlık alanlar beyaza büründü.
-
Dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler köy yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
-
METEOROLOJİ'DEN 28 İLE UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs'ta sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Konya çevreleri ile Eskişehir'in doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor. Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bu gece saatlerinden, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.