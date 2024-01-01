Her Gün Yediğimiz Besin Beyni Sinsice Öldürüyor
Her gün yediğimiz besinlerin vücudumuz üzerinde olumlu ve olumsuz bir takım etkileri olabiliyor.
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Her gün yediğimiz besinlerin vücudumuz üzerinde olumlu ve olumsuz bir takım etkileri olabiliyor. Yapılan son araştırmalar, yeniden kullanılan kızartma yağında pişen gıdaların beyinde dejenerasyona yol açabileceğini ortaya koydu.
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?Sevilerek yenilen kızartmalar sağlığımızı tehlikeye atar mı?? sorusu yıllardır tartışılmaktadır. Sağlığımıza zararlı olan esas şey kızartma değil, kullanılan yağdır. Kızartma yağları birden çok kez kullanıldığında, eğer ki iki kullanım arasındaki zaman fazlaysa kesinlikle kanserojendir.
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BEYNİ SİNSİCE ÖLDÜRÜYOR
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Yapılan son araştırmalar, yeniden kullanılan kızartma yağında pişen gıdaların beyinde dejenerasyona yol açabileceğini ortaya koydu.
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Bu da, özellikle restoranların tekrar tekrar kullandığı kızartma yağında pişirdiği yiyecekleri en büyük suçlulardan biri haline getiriyor.
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Bu yüzden riskli olarak kabul edilebilecek en popüler yiyecekler patates kızartması ve kızarmış tavuk oluyor.
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Amerikan Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında sunulan çalışmanın bir parçası olarak, bilim insanları, daha sağlıklı bir diyet uygulayan diğer kemirgenlerle karşılaştırıldığında, yeniden kullanılmış derin yağda kızartılmış yemeklik yağları tüketen fareler arasında daha yüksek düzeyde nörodejenerasyon keşfettiler.
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Farelerin yavrularında da aynı sorunlara rastlandı. Araştırmacılar aynı zamanda artış gösteren nörodejenerasyonunun, yağın karaciğer, bağırsak ve beyin arasındaki çift yönlü iletişim ağı üzerindeki etkilerine bağlı göründüğünü ortaya koydu.
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Bu karaciğer-bağırsak-beyin ekseni, çeşitli fizyolojik fonksiyonların düzenlenmesinde hayati öneme sahip ve bu eksendeki bozulma, nörolojik bozukluklarla bir ilişki göstermektedir.
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Araştırmacılardan Tamil Nadu Merkez Üniversitesi'nden doçent Kathiresan Shanmugam şöyle açıkladı: "Yüksek sıcaklıklarda derin kızartmanın çeşitli metabolik bozukluklarla bağlantılı olduğu görüldü, ancak derin kızartmanın etkisi üzerine uzun vadeli araştırmalar yapılmadı.
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Uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ takviyesinin birinci nesil yavrularda nörodejenerasyonu artırdığını bildiren ilk biziz.
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Boş kalori eklemenin yanı sıra, yiyecekleri derin yağda kızartmak genellikle aynı yağın kızartma için yeniden kullanılmasını gerektirir. Yeniden kullanılması, yağın doğal antioksidanlarının ve sağlık yararlarının çoğunu ortadan kaldırmasına rağmen, hem evlerde hem de restoranlarda yaygın bir uygulamadır. Yeniden kullanılan yağ ayrıca akrilamid, trans yağ, peroksitler ve polar bileşikler gibi zararlı bileşenler de içerebilir.? dedi.