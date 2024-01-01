Her Gün Yediğimiz Besin Beyni Sinsice Öldürüyor

Boş kalori eklemenin yanı sıra, yiyecekleri derin yağda kızartmak genellikle aynı yağın kızartma için yeniden kullanılmasını gerektirir. Yeniden kullanılması, yağın doğal antioksidanlarının ve sağlık yararlarının çoğunu ortadan kaldırmasına rağmen, hem evlerde hem de restoranlarda yaygın bir uygulamadır. Yeniden kullanılan yağ ayrıca akrilamid, trans yağ, peroksitler ve polar bileşikler gibi zararlı bileşenler de içerebilir.? dedi.