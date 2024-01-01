Soğan Dondurucuya Konur Mu?

Bu yüzden eve toplu bir şekilde alınan soğanın yumuşamaması ve filizlenmememesi için, doğru şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Ayrıca çokça doğradığınız soğanları açık bir şekilde bırakmak yerine serin bir yerde muhafaza etmeniz gerekiyor. Soğanı doğru saklamak hem sağlık hem de israf açısından çok önemlidir.