Soğan Dondurucuya Konur Mu?
Dondurulmuş soğan nasıl yapılır?
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Yemeklerin olmazsa olmaz ana ürünü soğan tencereye konulan her yemeğe lezzetiyle şifa katıyor. Soğanı alternatif olarak tüketmek için bazen saklamak pratik olarak yemek yapan kadınlar için bir kurtarıcı haline geliyor. Peki bozulmadan pratik bir şekilde, soğanı sonradan kullanmak için buzluğa atılır mı? Soğanı dondurucuya koyarsak ne olur? İşte cevaplar:
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Yaz kış kullanmak için dondurucuya atılan meyve ve sebzeler hem lezzet hem de sağlık açısından çok alternatif bir yöntem oluyor. Adeta antibiyotik görevi gören soğan en lezzetli sebzeler arasında yer alırken aynı zamanda sarı, kırmızı ve beyaz renkte olup birçok pişirme kullanımına sahiptir.
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Yapılan araştırmalar soğanın kesildikten sonra açık bir şekilde bırkalması hızlıca ortamdaki mikrop, bakteri ve virüsleri çekiyor. Bu şekilde de tüketilen soğanda insan vücuduna zarar verir.
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Bu yüzden eve toplu bir şekilde alınan soğanın yumuşamaması ve filizlenmememesi için, doğru şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Ayrıca çokça doğradığınız soğanları açık bir şekilde bırakmak yerine serin bir yerde muhafaza etmeniz gerekiyor. Soğanı doğru saklamak hem sağlık hem de israf açısından çok önemlidir.
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Soğanı dondurucuda saklamak isteyen ev hanımları genelde soğanı doğrayıp hava almayan buzdolabı poşetlerine koyuyor.
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Kullanacağınız bir diğer pratik yöntemlerden biri de yemeklik küp küp doğradığınız soğanları ağzı kapalı şekilde poşete yerleştirmek olacaktır.
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SOĞANI BUZLUĞA KOYARSAK NE OLUR? Soğan doğrarken kadınların en çok şikayet ettiği durumlardan biri olan gözlerin sulanması ve acımasıdır. Bu durumu yaşamamak için birçok kişi internette 'Soğan doğrarken gözlerin yanmaması için yapılması gerekenleri' araştırıyor
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Bunu engelleyen en etkili yöntemlrden biri soğanı dondurucuya koymaktır. Evet yanlış duymadınız soğanı doğramadan önce dondurursanız doğrarken ortaya çıkan yarı toksik kimyasalların ortaya çıkmasını engelleyebilirsiniz.
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Böylece soğanı doğrarken gözyaşlarınızın akması ve gözlerinizin acımasını ortadan kaldırabilirsiniz.
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Aldığınız muzun çabuk bozulmasını istemiyorsanız bütün sap kısmını alimünyum folyoya sarın. Böylelikle muzun hızlı bozulmasını engelleyebilirsiniz.
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Izgarada pişirmek istedğiniz etin kurumasını engellemek istiyorsanız köfteleri pişirirken üzerine bir buz koyun. Bu yöntemle birlikte etleriniz daha lezzzetli ve sulu bir şekilde pişecektir.
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Sabah kahvaltılarının olmazsa olmaz besini olan yumurtayı kırdıktan sonra kabuğunu da istemeden tavaya düşürseniz onu almak için bu pratik yöntemi deneyebilirsiniz.
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Marketlerden bütün olarak aldığınız tavuğu doğramak için mutlaka mutfak makası kullanın. Çünkü mutfak makası tavuğu doğru ve hızlı bir şekilde parçalara ayırmanız sağlayacaktır.