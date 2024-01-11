Kurban Bayramı Tatili Ne Zaman Ve Kaç Gün?
2024 Diyanet Kurban Bayramı takvimi
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2024 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, bayram öncesi plan yapmaya başlayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl bayram sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?
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2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başı yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.
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BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK? Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak. Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.
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2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma Arefe: 09 Nisan 2024 Salı Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi