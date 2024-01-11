Kurban Bayramı Tatili Ne Zaman Ve Kaç Gün?

2024 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, bayram öncesi plan yapmaya başlayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl bayram sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?