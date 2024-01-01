Kasko Fiyatları 2 Aydır Düşüyor

TOBB Sigorta Komitesi Başkanı Levent Korkut, "Aşırı yükselme sonrası piyasada da görüldüğü üzere kasko fiyatlarında bir aşağı iniş var. Ama tabi nereye kadar gidecek o da göreceli. Şu an kur bu vaziyette durur ama hasar maliyetleri yedek parça maliyetlerinde artış söz konusu olursa hasar maliyetlerindeki artış sektörü yukarı taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.