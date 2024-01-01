Üniversite Kütüphanesini Su Bastı

Yağış ile kentte caddeler su ile dolarken, araçlar su birikintileri nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. İnönü Üniversitesi Yerleşkesi?ndeki kütüphaneyi su bastı.

Malatya?da öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, kentte hem araç hem de yaya trafiğini olumsuz etkiledi.

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