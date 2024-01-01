Üniversite Kütüphanesini Su Bastı
Malatya'yı sağanak vurdu
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Malatya?da öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, kentte hem araç hem de yaya trafiğini olumsuz etkiledi.
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Yağış ile kentte caddeler su ile dolarken, araçlar su birikintileri nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. İnönü Üniversitesi Yerleşkesi?ndeki kütüphaneyi su bastı.
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Yayalar yürümekte zorlanırken, bölgede biriken suların tahliye işlemleri için çalışma başlatıldı.
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Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.