Küsme Nedenleri Ortaya Çıktı

Meslektaşını mutlu gününde yalnız bıraktığı hatırlatılan Cemcir, "Ben LCV olarak çağrıldığım hiçbir yere gitmem. Bu kermeste olur, galada olur, düğünde olur. Bu kadar söyleyebilirim" şeklinde konuştu.46 yaşındaki oyuncu, "Maddi anlaşmazlık hiçbir şekilde söz konusu değil, manevi olarak sadece anlaşmazlıklar olabilir. Kardeşler arasında kırgınlık olmaz inşallah tekrardan bir araya geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.