Küsme Nedenleri Ortaya Çıktı
Uzun zamandır küs oldukları bilinen yakın dostların küslük nedeni sonunda ortaya çıktı.
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Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Murat Cemcir ve Arda Kural, aralarının açık olduğu iddia ediliyordu. Hatta Murat Cemcir, Ahmet Kural'ın düğününe bile gitmemişti. Uzun zamandır küs oldukları bilinen yakın dostların küslük nedeni sonunda ortaya çıktı.
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Medya sektörünün efsane ikililerinden Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yollarının ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Ünlü ikili, bir arada yer aldıkları projelerle bir dönem fırtınalar estiriyorlardı.
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Cemcir'in, Kural'ın Bodrum'daki düğününe katılmaması iddiaları güçlendirmişti.
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Ahmet Kural'ın düğününe katılmadığı sorulan Cemcir, kafaları karıştıran bir cevap vermişti.
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Meslektaşını mutlu gününde yalnız bıraktığı hatırlatılan Cemcir, "Ben LCV olarak çağrıldığım hiçbir yere gitmem. Bu kermeste olur, galada olur, düğünde olur. Bu kadar söyleyebilirim" şeklinde konuştu.46 yaşındaki oyuncu, "Maddi anlaşmazlık hiçbir şekilde söz konusu değil, manevi olarak sadece anlaşmazlıklar olabilir. Kardeşler arasında kırgınlık olmaz inşallah tekrardan bir araya geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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Ahmet Kural ise bir süredir sessizliğini koruyordu.
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Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in neden küstüğü ise yıllardır bilinmiyordu. Bir dönem yakın dost olan ünlü isimlerin küslük sebebi ortaya çıktı.
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KÜSLÜK SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Murat Cemcir, Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural üçlüsü birlikte yol alıyordu.
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Selçuk Aydemir ile Murat Cemcir arasında bir anlaşmazlık oluyor. Aydemir birlikte çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını söylüyor ve küsüyorlar.
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Sonrasında bir anda Selçuk Aydemir ile Ahmet Kural Murat Cemcir'den habersiz arka planda iş çeviriyorlar.
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Senaryo yazıyorlar birlikte film çekiyorlar. Murat Cemcir ise bunu duyduğunda çok şaşırıyor. Murat Cemcir dost kazığı yiyor.