'Japon Çocuklar Kahvaltıda 6 Yumurta Yiyor' İddiası
ortalığı karıştırdı! Uzmanlar açıkladı
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Çeşitli sosyal medya platformlarında Japon çocukların kahvaltıda 6 öğün yediği iddia edilerek bu iddia sağlıklı beslenme adına örnek olarak gösterildi.
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Bu iddiayı ve arkasındaki gerçeği araştıran Anadolu Ajansı Teyit Hattı, araştırma sonuçlarını ortaya koydu.
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JAPON ÇOCUKLAR KAHVALTIDA 6 YUMURTA MI YİYOR? Özellikle Facebook ve Linkedin adlı platformlarda sıklıkla Japon çocukların kahvaltıda 6 yumurta yediği iddia edildi.
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İddianın arka planında ise birtakım komplo teorileri mevcut. Türkiye'de gıda politikalarının emperyal ülkeler tarafından dizayn edildiği ve bu yolla sağlıksız bir nesil yetiştirilmek istendiği söylendi.
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Bu komplo teorisine karşı ise Güney Kore ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinin beslenme alışkanlıkları örnek gösterildi.
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Buna göre Türkiye'deki gıda ve beslenme alışkanlıklarının çocukların sağlığını bozduğu ve Japon beslenme biçimi olan 'kahvaltıda 6 yumurta yemenin' gelişimi olumlu etkilediği söylendi. Gerçek ise bambaşka çıktı.
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JAPON ÇOCUKLAR YUMURTA AĞIRLIKLI BESLENMİYOR Türkiye?de faaliyet gösteren Japon mutfaklarından İtsumi restoranı çalışanlarından Kiyo Akiyama, Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na açıklamada bulundu.
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Akiyama, Japon çocukların kahvaltıda yarım düzine yumurta yediği iddiasını yalanladı ve çocukların daha çok tost, omlet, ekmek, Japon geleneksel yemeklerinden onigiri yediğini söyledi.
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Japonya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren ve Japon kültürünü tanıtma amaçlayan "Web-Japan.org" sitesinde de Japonya'da ortalama bir kahvaltıda bulunan besinler şu şekilde sıralandı: Omlet, Izgara Somon, Misoshiru (miso çorbası) ve Okayu (pirinç püresi)
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FAZLA YUMURTA TÜKETMEK ÇEŞİTLİ SAĞLIK SORUNLARINA SEBEP OLABİLİR
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Mesleğini Japonya'da ve Hindistan'da icra eden Uzman Diyetisyen Tina Saha ise, "Bu kadar çok yumurtayı tek bir öğünde tüketmek kısa vadede ishal, kabızlık ve kusma; uzun vadede ise kemik hastalığı, kalsiyum homeostazisi, böbrek fonksiyon bozuklukları, kanser, karaciğer fonksiyon bozuklukları ve koroner arter hastalığı gibi hastalıkların hızla ilerlemesine neden olarak sağlık sorunlarına yol açabilir." şeklinde konuştu.
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BESLENMEDE DENGE ÖNEMLİ!
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Saha, "Çocuğundan yetişkinine kadar Japonlar her öğün dengeli besleniyor. Öğünlerini bu şekilde ayarlamaları temel besin gereksinimlerini karşılamak adına oldukça iyi bir yöntem." şeklinde devam etti.