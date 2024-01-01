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'Japon Çocuklar Kahvaltıda 6 Yumurta Yiyor' İddiası

ortalığı karıştırdı! Uzmanlar açıkladı

  1. Çeşitli sosyal medya platformlarında Japon çocukların kahvaltıda 6 öğün yediği iddia edilerek bu iddia sağlıklı beslenme adına örnek olarak gösterildi.

    Çeşitli sosyal medya platformlarında Japon çocukların kahvaltıda 6 öğün yediği iddia edilerek bu iddia sağlıklı beslenme adına örnek olarak gösterildi.

  2. Bu iddiayı ve arkasındaki gerçeği araştıran Anadolu Ajansı Teyit Hattı, araştırma sonuçlarını ortaya koydu.

    Bu iddiayı ve arkasındaki gerçeği araştıran Anadolu Ajansı Teyit Hattı, araştırma sonuçlarını ortaya koydu.

  3. JAPON ÇOCUKLAR KAHVALTIDA 6 YUMURTA MI YİYOR? Özellikle Facebook ve Linkedin adlı platformlarda sıklıkla Japon çocukların kahvaltıda 6 yumurta yediği iddia edildi.

    JAPON ÇOCUKLAR KAHVALTIDA 6 YUMURTA MI YİYOR? Özellikle Facebook ve Linkedin adlı platformlarda sıklıkla Japon çocukların kahvaltıda 6 yumurta yediği iddia edildi.

  4. İddianın arka planında ise birtakım komplo teorileri mevcut. Türkiye'de gıda politikalarının emperyal ülkeler tarafından dizayn edildiği ve bu yolla sağlıksız bir nesil yetiştirilmek istendiği söylendi.

    İddianın arka planında ise birtakım komplo teorileri mevcut. Türkiye'de gıda politikalarının emperyal ülkeler tarafından dizayn edildiği ve bu yolla sağlıksız bir nesil yetiştirilmek istendiği söylendi.

  5. Bu komplo teorisine karşı ise Güney Kore ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinin beslenme alışkanlıkları örnek gösterildi.

    Bu komplo teorisine karşı ise Güney Kore ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinin beslenme alışkanlıkları örnek gösterildi.

  6. Buna göre Türkiye'deki gıda ve beslenme alışkanlıklarının çocukların sağlığını bozduğu ve Japon beslenme biçimi olan 'kahvaltıda 6 yumurta yemenin' gelişimi olumlu etkilediği söylendi. Gerçek ise bambaşka çıktı.

    Buna göre Türkiye'deki gıda ve beslenme alışkanlıklarının çocukların sağlığını bozduğu ve Japon beslenme biçimi olan 'kahvaltıda 6 yumurta yemenin' gelişimi olumlu etkilediği söylendi. Gerçek ise bambaşka çıktı.

  7. JAPON ÇOCUKLAR YUMURTA AĞIRLIKLI BESLENMİYOR Türkiye?de faaliyet gösteren Japon mutfaklarından İtsumi restoranı çalışanlarından Kiyo Akiyama, Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na açıklamada bulundu.

    JAPON ÇOCUKLAR YUMURTA AĞIRLIKLI BESLENMİYOR Türkiye?de faaliyet gösteren Japon mutfaklarından İtsumi restoranı çalışanlarından Kiyo Akiyama, Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na açıklamada bulundu.

  8. Akiyama, Japon çocukların kahvaltıda yarım düzine yumurta yediği iddiasını yalanladı ve çocukların daha çok tost, omlet, ekmek, Japon geleneksel yemeklerinden onigiri yediğini söyledi.

    Akiyama, Japon çocukların kahvaltıda yarım düzine yumurta yediği iddiasını yalanladı ve çocukların daha çok tost, omlet, ekmek, Japon geleneksel yemeklerinden onigiri yediğini söyledi.

  9. Japonya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren ve Japon kültürünü tanıtma amaçlayan "Web-Japan.org" sitesinde de Japonya'da ortalama bir kahvaltıda bulunan besinler şu şekilde sıralandı: Omlet, Izgara Somon, Misoshiru (miso çorbası) ve Okayu (pirinç püresi)

    Japonya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren ve Japon kültürünü tanıtma amaçlayan "Web-Japan.org" sitesinde de Japonya'da ortalama bir kahvaltıda bulunan besinler şu şekilde sıralandı: Omlet, Izgara Somon, Misoshiru (miso çorbası) ve Okayu (pirinç püresi)

  10. FAZLA YUMURTA TÜKETMEK ÇEŞİTLİ SAĞLIK SORUNLARINA SEBEP OLABİLİR

    FAZLA YUMURTA TÜKETMEK ÇEŞİTLİ SAĞLIK SORUNLARINA SEBEP OLABİLİR

  11. Mesleğini Japonya'da ve Hindistan'da icra eden Uzman Diyetisyen Tina Saha ise, "Bu kadar çok yumurtayı tek bir öğünde tüketmek kısa vadede ishal, kabızlık ve kusma; uzun vadede ise kemik hastalığı, kalsiyum homeostazisi, böbrek fonksiyon bozuklukları, kanser, karaciğer fonksiyon bozuklukları ve koroner arter hastalığı gibi hastalıkların hızla ilerlemesine neden olarak sağlık sorunlarına yol açabilir." şeklinde konuştu.

    Mesleğini Japonya'da ve Hindistan'da icra eden Uzman Diyetisyen Tina Saha ise, "Bu kadar çok yumurtayı tek bir öğünde tüketmek kısa vadede ishal, kabızlık ve kusma; uzun vadede ise kemik hastalığı, kalsiyum homeostazisi, böbrek fonksiyon bozuklukları, kanser, karaciğer fonksiyon bozuklukları ve koroner arter hastalığı gibi hastalıkların hızla ilerlemesine neden olarak sağlık sorunlarına yol açabilir." şeklinde konuştu.

  12. BESLENMEDE DENGE ÖNEMLİ!

    BESLENMEDE DENGE ÖNEMLİ!

  13. Saha, "Çocuğundan yetişkinine kadar Japonlar her öğün dengeli besleniyor. Öğünlerini bu şekilde ayarlamaları temel besin gereksinimlerini karşılamak adına oldukça iyi bir yöntem." şeklinde devam etti.

    Saha, "Çocuğundan yetişkinine kadar Japonlar her öğün dengeli besleniyor. Öğünlerini bu şekilde ayarlamaları temel besin gereksinimlerini karşılamak adına oldukça iyi bir yöntem." şeklinde devam etti.