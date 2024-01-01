'Japon Çocuklar Kahvaltıda 6 Yumurta Yiyor' İddiası

Mesleğini Japonya'da ve Hindistan'da icra eden Uzman Diyetisyen Tina Saha ise, "Bu kadar çok yumurtayı tek bir öğünde tüketmek kısa vadede ishal, kabızlık ve kusma; uzun vadede ise kemik hastalığı, kalsiyum homeostazisi, böbrek fonksiyon bozuklukları, kanser, karaciğer fonksiyon bozuklukları ve koroner arter hastalığı gibi hastalıkların hızla ilerlemesine neden olarak sağlık sorunlarına yol açabilir." şeklinde konuştu.