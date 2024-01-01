2024 Şevval Ayı Bitiş Tarihi
Şevval ayı ne zaman bitiyor?
-
Şevval ayının ne zaman biteceği, üç aylar sonrasında başlayan şevval ayı ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hicri takvime göre yılın 10. ayı olan şevval ayında, orucun kaç gün tutulacağı da merak ediliyor.
-
ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK? 10 Nisan tarihinde başlayan mübarek Şevval ayı 8 Mayıs'ta sona erecek.
-
ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR? Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür. Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.