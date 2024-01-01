İşte En Çok Altın Üreten Ülkeler!
Türkiye'nin sırası dikkat çekti
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Kıymetli bir metal olan altın, tarih boyunca zenginlik ve görkemin simgesi olmuştur. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın, teknoloji ve sanayide de önemli rol oynuyor.
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2023 yılında en çok altın üreten ülkeler listesi yayınlandı. Listede Türkiye'nin sırası dikkat çekti.
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2023 YILINDA EN ÇOK ALTIN ÜRETEN ÜLKELER
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ÇİN - 370 TON
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AVUSTRALYA - 310 TON
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RUSYA - 310 TON
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KANADA - 200 TON
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ABD - 170 TON
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KAZAKİSTAN - 130 TON
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MEKSİKA - 120 TON
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ENDONEZYA - 110 TON
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GÜNEY AFRİKA - 100 TON
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ÖZBEKİSTAN - 100 TON
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GANA - 90 TON
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PERU - 90 TON
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BRAZİLYA - 60 TON
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BURKİNA FASO - 60 TON
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MALİ - 60 TON
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TANZANYA - 60 TON
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TÜRKİYE - 38 TON
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Diğer ülkelerin toplam altın üretimi ise 700 ton.