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İşte En Çok Altın Üreten Ülkeler!

Türkiye'nin sırası dikkat çekti

  1. Kıymetli bir metal olan altın, tarih boyunca zenginlik ve görkemin simgesi olmuştur. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın, teknoloji ve sanayide de önemli rol oynuyor.

    Kıymetli bir metal olan altın, tarih boyunca zenginlik ve görkemin simgesi olmuştur. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın, teknoloji ve sanayide de önemli rol oynuyor.

  2. 2023 yılında en çok altın üreten ülkeler listesi yayınlandı. Listede Türkiye'nin sırası dikkat çekti.

    2023 yılında en çok altın üreten ülkeler listesi yayınlandı. Listede Türkiye'nin sırası dikkat çekti.

  3. 2023 YILINDA EN ÇOK ALTIN ÜRETEN ÜLKELER

    2023 YILINDA EN ÇOK ALTIN ÜRETEN ÜLKELER

  4. ÇİN - 370 TON

    ÇİN - 370 TON

  5. AVUSTRALYA - 310 TON

    AVUSTRALYA - 310 TON

  6. RUSYA - 310 TON

    RUSYA - 310 TON

  7. KANADA - 200 TON

    KANADA - 200 TON

  8. ABD - 170 TON

    ABD - 170 TON

  9. KAZAKİSTAN - 130 TON

    KAZAKİSTAN - 130 TON

  10. MEKSİKA - 120 TON

    MEKSİKA - 120 TON

  11. ENDONEZYA - 110 TON

    ENDONEZYA - 110 TON

  12. GÜNEY AFRİKA - 100 TON

    GÜNEY AFRİKA - 100 TON

  13. ÖZBEKİSTAN - 100 TON

    ÖZBEKİSTAN - 100 TON

  14. GANA - 90 TON

    GANA - 90 TON

  15. PERU - 90 TON

    PERU - 90 TON

  16. BRAZİLYA - 60 TON

    BRAZİLYA - 60 TON

  17. BURKİNA FASO - 60 TON

    BURKİNA FASO - 60 TON

  18. MALİ - 60 TON

    MALİ - 60 TON

  19. TANZANYA - 60 TON

    TANZANYA - 60 TON

  20. TÜRKİYE - 38 TON

    TÜRKİYE - 38 TON

  21. Diğer ülkelerin toplam altın üretimi ise 700 ton.

    Diğer ülkelerin toplam altın üretimi ise 700 ton.