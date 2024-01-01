Ünlü İsmin Annesi Sokakta Kiracısıyla Kavga Etti!

Çılgına dönen Kaya, apartmanın önünden üst kattaki kiracısına bağırarak tartışmaya başlamış. Günaydın'ın haberine göre; evin değerinin 15 bin lira olduğunu ve daha azını kabul etmediğini söyleyen Kaya, "Ya 15 bin lira yatır ya da çık. Boş yere evimi işgal etme" dedi.