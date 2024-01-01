Ünlü İsmin Annesi Sokakta Kiracısıyla Kavga Etti!
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, bu kez annesinin sokak ortasında kavgaya tutuşmasıyla gündemde.
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Ünlü oyuncunun annesi Ayşegül Kaya, İstanbul Balat'taki evinde oturan kiracısıyla sokak ortasında tartıştı.
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HAZAL KAYA'NIN ANNESİ AYŞEGÜL KAYA KİRACISIYLA KAVGA ETTİ
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Balat'taki evde 3 bin liraya oturan kiracı, zam sonrası Kaya'nın hesabına 5 bin lira yatırmış.
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5 bin lirayı az bularak çok sinirlenen Ayşegül Kaya'nın, "5 bin az! 15 bin lira isterim, değilse evimi boşalt" diye bağırdığı öğrenildi.
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"YA 15 BİN YA DA ÇIK EVİMDEN"
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Kiracısının yatırdığı kira bedeline sinirlenen Kaya, apartmana gelmiş ve yukarı çıkmak istemiş. Ancak kiracı, evde misafir olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetmiş.
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Çılgına dönen Kaya, apartmanın önünden üst kattaki kiracısına bağırarak tartışmaya başlamış. Günaydın'ın haberine göre; evin değerinin 15 bin lira olduğunu ve daha azını kabul etmediğini söyleyen Kaya, "Ya 15 bin lira yatır ya da çık. Boş yere evimi işgal etme" dedi.
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APAR TOPAR EVİ BOŞALTTI Bu olayın ardından hemen birkaç gün sonra kiracının evi boşalttığı öğrenildi.
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Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya'nın avukat olduğu ve bir süre kanser tedavisi gördüğü biliniyor.