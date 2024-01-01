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Ünlü İsmin Annesi Sokakta Kiracısıyla Kavga Etti!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, bu kez annesinin sokak ortasında kavgaya tutuşmasıyla gündemde.

  1. Ünlü oyuncunun annesi Ayşegül Kaya, İstanbul Balat'taki evinde oturan kiracısıyla sokak ortasında tartıştı.

    Ünlü oyuncunun annesi Ayşegül Kaya, İstanbul Balat'taki evinde oturan kiracısıyla sokak ortasında tartıştı.

  2. HAZAL KAYA'NIN ANNESİ AYŞEGÜL KAYA KİRACISIYLA KAVGA ETTİ

    HAZAL KAYA'NIN ANNESİ AYŞEGÜL KAYA KİRACISIYLA KAVGA ETTİ

  3. Balat'taki evde 3 bin liraya oturan kiracı, zam sonrası Kaya'nın hesabına 5 bin lira yatırmış.

    Balat'taki evde 3 bin liraya oturan kiracı, zam sonrası Kaya'nın hesabına 5 bin lira yatırmış.

  4. 5 bin lirayı az bularak çok sinirlenen Ayşegül Kaya'nın, "5 bin az! 15 bin lira isterim, değilse evimi boşalt" diye bağırdığı öğrenildi.

    5 bin lirayı az bularak çok sinirlenen Ayşegül Kaya'nın, "5 bin az! 15 bin lira isterim, değilse evimi boşalt" diye bağırdığı öğrenildi.

  5. "YA 15 BİN YA DA ÇIK EVİMDEN"

    "YA 15 BİN YA DA ÇIK EVİMDEN"

  6. Kiracısının yatırdığı kira bedeline sinirlenen Kaya, apartmana gelmiş ve yukarı çıkmak istemiş. Ancak kiracı, evde misafir olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetmiş.

    Kiracısının yatırdığı kira bedeline sinirlenen Kaya, apartmana gelmiş ve yukarı çıkmak istemiş. Ancak kiracı, evde misafir olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetmiş.

  7. Çılgına dönen Kaya, apartmanın önünden üst kattaki kiracısına bağırarak tartışmaya başlamış. Günaydın'ın haberine göre; evin değerinin 15 bin lira olduğunu ve daha azını kabul etmediğini söyleyen Kaya, "Ya 15 bin lira yatır ya da çık. Boş yere evimi işgal etme" dedi.

    Çılgına dönen Kaya, apartmanın önünden üst kattaki kiracısına bağırarak tartışmaya başlamış. Günaydın'ın haberine göre; evin değerinin 15 bin lira olduğunu ve daha azını kabul etmediğini söyleyen Kaya, "Ya 15 bin lira yatır ya da çık. Boş yere evimi işgal etme" dedi.

  8. APAR TOPAR EVİ BOŞALTTI Bu olayın ardından hemen birkaç gün sonra kiracının evi boşalttığı öğrenildi.

    APAR TOPAR EVİ BOŞALTTI Bu olayın ardından hemen birkaç gün sonra kiracının evi boşalttığı öğrenildi.

  9. Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya'nın avukat olduğu ve bir süre kanser tedavisi gördüğü biliniyor.

    Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya'nın avukat olduğu ve bir süre kanser tedavisi gördüğü biliniyor.