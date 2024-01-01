Otomobile Yeni Düzenleme Geliyor!
Bayide fiyat artışı yapılamayacak
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Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslağa göre taşıtın üretici veya distribütör tarafından bayiye teslim edilmesi ve vergilerinin ödenmesi sonrasında fiyat değişikliği yapılamayacak.
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Bayiler otomobil satışı sürecinde en fazla fiyatın yüzde 10'u kadar ön ödeme alabilecek. Taslağa göre ödemesi yapılan araç en geç 15 gün içinde teslim edilecek.
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Düzenlemeler, distribütörleri de kapsayacak. Distribütörler, bayilerden üç yıllık satış ortalamasından fazla araç alımını talep edemeyecek. Ayrıca fatura tarihinden itibaren fiyat değişikliği yapılamayacak.
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İkinci el otomobil satışları da düzenlenecek. İnternetten yapılan satışlarda 8 yaş ve 160 bin kilometre altındaki araçlarda fiyat ile nihai teklif farkı yüzde 5'i aşamayacak.
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İhaleye çıkacak araçlara için ise 24 saat öncesinde detaylı bilgilerle ilan zorunluluğu getirilecek.