Meteoroloji'den 15 İle Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi günü için 15 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonunda ülke genelinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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15 İLE SARI KODLU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi günü için 15 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Sarı kodlu uyarılan iller şöyle: Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak
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İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU İstanbul'daki yağışlı hava, Taksim'de de etkili oldu. Bazı turist ve vatandaşlar yağmurdan şemsiye ve yağmurluk ile korunurken, hazırlıksız olanlar ise ıslanmaktan kaçamadı.
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KÜÇÜKÇEKMECE?DE CAMİNİN ŞADIRVANINI SU BASTI Etkili olan şiddetli yağışın ardından giderleri tıkanan caminin şadırvanını ve tuvaletlerini su bastı. Cami cemaati tarafından su tahliyesi yapılırken, suların çekilmesiyle birlikte şadırvan ve tuvaletler vatandaşlar tarafından temizlendi.
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ANKARA Başkentte gece saatlerinde yağmur yağdı. Yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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DÜZCE'DE SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU Akşam etkisini gösteren sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin dışarıda duran sandalye ve masaları ile şemsiyeleri devrildi. Darıcı Mahallesi'ndeki şehirler arası otobüs terminali girişinde ve alt geçitte su birikintisi oluştu. Bazı araçlar, kaldırımların üzerine kadar taşan su nedeniyle güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle kent merkezinde araç trafiği oluştu.
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OSMANİYE'DE SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ Etkili olan sağanak nedeniyle Kadirli'nin merkezindeki cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise arızalanarak mahsur kaldı. Bazı yollar, oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapatılırken, birçok ev ve iş yerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı. Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ekiplerin çalışmalarını yerinde incelerken, itfaiye ve AFAD ekipleri, biriken suları tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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EDİRNE'DE DOLU YAĞIŞI Keşan beklenmedik bir şekilde etkili olan dolu yağışı, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Ani yağış ile birlikte cadde ve sokaklar beyaz bürünürken, dolu yağışından korunmaya çalışan vatandaşlar, en yakındaki işyerlerine girmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar, kafalarına koli geçirerek yoluna devam etmek istedi. Dolu yağışının ardından kentte sağanak yağmur başladı.
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BURSA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU Osmangazi ilçesinin kuzey kesimlerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücülerle yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok mahalledeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ovaakça Merkez Mahallesi'deki alt geçitte su birikmesi sonucu iki araç mahsur kaldı. Araçlar, iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
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Armutköy ile Yunuseli mahallelerini bağlayan yolda su birikintileri sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bazı fabrikalar ile aynı bölgedeki alışveriş merkezinin bazı bölümlerini su bastı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.
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KOCAELİ'DE RÜZGAR DENİZİ TAŞIRDI, YAĞMUR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili oldu. Kısa süren rüzgar yerini yağmura bıraktı.
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Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken trafik ise felç oldu. Sahil kesiminde ise şiddetli rüzgar sebebiyle deniz taştı. Sahil kesimi sular altında kaldı.
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KIRKLARELİ'NDE SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU Aniden başlayan kuvvetli sağanak zaman zaman dolu halini aldı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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SİİRT?TE SAĞANAK: CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU Meteoroloji 15?inci Bölge Müdürlüğü?nün kuvvetli yağış uyarısının ardından, kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı, trafikteki sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.
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ŞANLIURFA'DA DOLU VE YAĞMUR KIRSAL MAHALLELERİ GÖLE ÇEVİRDİ Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Karaköprü ilçesinde bulunan birçok kırsal mahalle sel suları altında kaldı. Kırsal mahallelerin yanı sıra ekili arazilerin ve fıstık ağaçlarının da dolu yağışı nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.