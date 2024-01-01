Meteoroloji'den 15 İle Sarı Kodlu Uyarı

OSMANİYE'DE SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ Etkili olan sağanak nedeniyle Kadirli'nin merkezindeki cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise arızalanarak mahsur kaldı. Bazı yollar, oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapatılırken, birçok ev ve iş yerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı. Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ekiplerin çalışmalarını yerinde incelerken, itfaiye ve AFAD ekipleri, biriken suları tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.