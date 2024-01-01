Green Card Başvuru Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

GREEN CARD SONUÇ AÇIKLAMASI Yapılan açıklamada; " Yapılan açıklmada; "DV-2025 Katılımcıları, onay bilgilerini 4 Mayıs 2024 öğle saatlerinden (EDT) itibaren aşağıdaki bağlantı aracılığıyla girebilirler. DV-2025 kayıt dönemi 4 Ekim 2023'te açılır ve 7 Kasım 2023 12:00 EST'de sona erer. DV-2025 Katılımcıların onay numaralarını en az 30 Eylül 2025 tarihine kadar saklamaları gerekmektedir." denildi." Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Green Card sonuçlarının Türkiye saati ile 19.00'da ilan edilmesi bekleniyor