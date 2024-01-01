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Green Card Başvuru Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Green Card sonuçlarına ilişkin açıklama geldi: (DV Lottery 2025 Katılımcı Durum Kontrolü ekranı)

  1. 2025 dönemi Green Card başvuru sonuçları için gözler sonuç ekranında... DV-2025 Çeşitlilik Vize Programının giriş dönemi 4 Ekim 2023 ile 7 Kasım 2023 tarihleri &#8203;&#8203;arasındaydı. Adaylar, DV-2025 ve DV-2024 Katılımcı Durumunu online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Bu yıl için belirlenen takvime göre, binlerce adayın başvurduğu Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

    2025 dönemi Green Card başvuru sonuçları için gözler sonuç ekranında... DV-2025 Çeşitlilik Vize Programının giriş dönemi 4 Ekim 2023 ile 7 Kasım 2023 tarihleri ​​arasındaydı. Adaylar, DV-2025 ve DV-2024 Katılımcı Durumunu online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Bu yıl için belirlenen takvime göre, binlerce adayın başvurduğu Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

  2. GREEN CARD SONUÇ AÇIKLAMASI Yapılan açıklamada; " Yapılan açıklmada; "DV-2025 Katılımcıları, onay bilgilerini 4 Mayıs 2024 öğle saatlerinden (EDT) itibaren aşağıdaki bağlantı aracılığıyla girebilirler. DV-2025 kayıt dönemi 4 Ekim 2023'te açılır ve 7 Kasım 2023 12:00 EST'de sona erer. DV-2025 Katılımcıların onay numaralarını en az 30 Eylül 2025 tarihine kadar saklamaları gerekmektedir." denildi." Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Green Card sonuçlarının Türkiye saati ile 19.00'da ilan edilmesi bekleniyor

    GREEN CARD SONUÇ AÇIKLAMASI Yapılan açıklamada; " Yapılan açıklmada; "DV-2025 Katılımcıları, onay bilgilerini 4 Mayıs 2024 öğle saatlerinden (EDT) itibaren aşağıdaki bağlantı aracılığıyla girebilirler. DV-2025 kayıt dönemi 4 Ekim 2023'te açılır ve 7 Kasım 2023 12:00 EST'de sona erer. DV-2025 Katılımcıların onay numaralarını en az 30 Eylül 2025 tarihine kadar saklamaları gerekmektedir." denildi." Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Green Card sonuçlarının Türkiye saati ile 19.00'da ilan edilmesi bekleniyor

  3. GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR? Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün. Çıkan sayfada ?uyarı? bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için ?onay numarası, soyadı ve doğum tarihi?nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir.

    GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR? Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün. Çıkan sayfada ?uyarı? bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için ?onay numarası, soyadı ve doğum tarihi?nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir.

  4. Katılımcı durumunu çevrimiçi kontrol etmek için lütfen Katılımcının Onay Numarasını, Soyadı/Soyadı ve Doğum Yılı bilgilerini aldığınızdan emin olun. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

    Katılımcı durumunu çevrimiçi kontrol etmek için lütfen Katılımcının Onay Numarasını, Soyadı/Soyadı ve Doğum Yılı bilgilerini aldığınızdan emin olun. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

  5. ONAY NUMARASI NEDİR? Sonuçlarınızı kontrol edebilmek için elinizde CONFIRMATION (ONAY) numarası bulunması gerekmektedir. Confirmation numarasına sahip olan katılımcılar https://dvprogram.state.gov/ESC adresinden sonuçları kontrol edebilirler. Onay numaranızı öğrenmek için öncelikle resmi Green Card Başvurusu Doğrulama Sayfası'na erişim sağlayın.

    ONAY NUMARASI NEDİR? Sonuçlarınızı kontrol edebilmek için elinizde CONFIRMATION (ONAY) numarası bulunması gerekmektedir. Confirmation numarasına sahip olan katılımcılar https://dvprogram.state.gov/ESC adresinden sonuçları kontrol edebilirler. Onay numaranızı öğrenmek için öncelikle resmi Green Card Başvurusu Doğrulama Sayfası'na erişim sağlayın.

  6. Doğrulama için vize programı yılını seçin. Ardından soyadınız, adınız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz gibi bilgilerin istendiği formu eksiksiz doldurun. Girmiş olduğunuz bilgilerde eksiklik veya yanlışlık yoksa karşınıza onay (Confirmation number) gelecektir.

    Doğrulama için vize programı yılını seçin. Ardından soyadınız, adınız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz gibi bilgilerin istendiği formu eksiksiz doldurun. Girmiş olduğunuz bilgilerde eksiklik veya yanlışlık yoksa karşınıza onay (Confirmation number) gelecektir.