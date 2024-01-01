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Gündem Olan İtiraflar!

"Biri bakınca sinirim bozuluyor"

  1. 42 yaşındaki ünlü oyuncu ve model Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz gün Saba Tümer'le adlı YouTube programına konul oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    42 yaşındaki ünlü oyuncu ve model Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz gün Saba Tümer'le adlı YouTube programına konul oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  2. Ünlü oyuncu 2017'de Almeda Abazi ile dünya evine girmiş ve 2 çocuk sahibi olmuştu.

    Ünlü oyuncu 2017'de Almeda Abazi ile dünya evine girmiş ve 2 çocuk sahibi olmuştu.

  3. Saba Tümer'in maço olduğunu iddia ettiği Sayışman, maço olmadığını söylese de Tümer'in maçoluk testini geçemedi.

    Saba Tümer'in maço olduğunu iddia ettiği Sayışman, maço olmadığını söylese de Tümer'in maçoluk testini geçemedi.

  4. "EŞİM BENİM SEVMEDİĞİM BİR ELBİSEYİ GİYEMEZ"

    "EŞİM BENİM SEVMEDİĞİM BİR ELBİSEYİ GİYEMEZ"

  5. Ünlü oyuncu "Dışarı çıkarken eşin kısa sevmediğin bir kıyafet giyerse ne yaparsın?" sorusuna "Giymez ama zaten giymez de" diye cevap verdi. Sayışman'a göre her elbisenin bir yeri var, her yerde her elbise giyilmez.

    Ünlü oyuncu "Dışarı çıkarken eşin kısa sevmediğin bir kıyafet giyerse ne yaparsın?" sorusuna "Giymez ama zaten giymez de" diye cevap verdi. Sayışman'a göre her elbisenin bir yeri var, her yerde her elbise giyilmez.

  6. Başkalarının bakışlarını üstünde hissetmekten de rahatsız olduğunu söyleyen oyuncu, bunu muhatabına söylemekten de çekinmezmiş.

    Başkalarının bakışlarını üstünde hissetmekten de rahatsız olduğunu söyleyen oyuncu, bunu muhatabına söylemekten de çekinmezmiş.

  7. "BİRİ BAKTIĞI ZAMAN SİNİRLERİM BOZULUYOR"

    "BİRİ BAKTIĞI ZAMAN SİNİRLERİM BOZULUYOR"

  8. Çocukluğundan beri bakmaya karşı hassas olduğunu söyleyen Sayışman, "Eşime ya da bana birisi baktığı zaman sinirlerim bozuluyor. Bir türlü onu aşamadım" dedi.

    Çocukluğundan beri bakmaya karşı hassas olduğunu söyleyen Sayışman, "Eşime ya da bana birisi baktığı zaman sinirlerim bozuluyor. Bir türlü onu aşamadım" dedi.

  9. Ünlü oyuncu birinin bakışlarından rahatsız olduğunda o kişiyi tanımasa da gidip rahatsızlığını dile getirirmiş. Çok dik dik bakan kişilere karşı rahatsızlığını ya kendisi söylermiş ya da başkasını gönderip uyarırmış.

    Ünlü oyuncu birinin bakışlarından rahatsız olduğunda o kişiyi tanımasa da gidip rahatsızlığını dile getirirmiş. Çok dik dik bakan kişilere karşı rahatsızlığını ya kendisi söylermiş ya da başkasını gönderip uyarırmış.

  10. Ünlü oyuncuya aile içinde sempatikliğinden ötürü Arnavutça ayıcık anlamına gelen "Aruş" diyorlarmış.

    Ünlü oyuncuya aile içinde sempatikliğinden ötürü Arnavutça ayıcık anlamına gelen "Aruş" diyorlarmış.