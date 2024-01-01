Nisanda Satılan Her 2 Elektrikli Otomobilden Biri Oldu

Milli muharip uçak KAAN, ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı
Milli muharip uçak KAAN, ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
CHP'li başkan, yeğenini yönetim kurulu başkanı olarak atadı
CHP'li başkan, yeğenini yönetim kurulu başkanı olarak atadı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
YSK yerel seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı
YSK yerel seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı
Validen 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya dair açıklama
Validen 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya dair açıklama
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım eden ülke Türkiye
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım eden ülke Türkiye
Otomotiv ihracatı nisanda yüzde 2 artışla 2,75 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı nisanda yüzde 2 artışla 2,75 milyar dolar oldu
Erdoğan'ın iade-i ziyareti ne zaman? Özel: Henüz başvuru olmadı
Erdoğan'ın iade-i ziyareti ne zaman? Özel: Henüz başvuru olmadı
İkinci el araba piyasasında kan kaybı
İkinci el araba piyasasında kan kaybı
Yargıtay Başkanı seçiminin 31. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanı seçiminin 31. turunda da sonuç çıkmadı
EKPSS kura başvuruları başladı
EKPSS kura başvuruları başladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın ithalatına kota açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın ithalatına kota açıklaması
Merkez Bankası: Yıllık enflasyon gıdada geriledi
Merkez Bankası: Yıllık enflasyon gıdada geriledi
Vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı
Vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı
YSK, kesin seçim sonuçlarını bugün açıklayacak
YSK, kesin seçim sonuçlarını bugün açıklayacak
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
3+1 çalışma sistemi 1+1 mi olacak?
3+1 çalışma sistemi 1+1 mi olacak?
6 yaşında evlilik davası yeniden görülecek
6 yaşında evlilik davası yeniden görülecek
Haksız fiyat artışına 355 milyon lira ceza
Haksız fiyat artışına 355 milyon lira ceza
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
İsrail sınırdaki mahalleleri boşaltıyor
İsrail sınırdaki mahalleleri boşaltıyor
Kilis'te eşi ve 3 çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Kilis'te eşi ve 3 çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Enflasyon fırsatçılarına vergi takibi
Enflasyon fırsatçılarına vergi takibi
Ayakkabıda kepenkler iniyor, üretici 'can suyu' bekliyor
Ayakkabıda kepenkler iniyor, üretici 'can suyu' bekliyor
Asrın felaketinde ayakta kalmıştı! 200 yıllık tarihi bina kül oldu
Asrın felaketinde ayakta kalmıştı! 200 yıllık tarihi bina kül oldu
Kabine yarın toplanacak: Gündem öğretmen atamaları
Kabine yarın toplanacak: Gündem öğretmen atamaları
AFAD açıkladı: Van'da korkutan deprem!
AFAD açıkladı: Van'da korkutan deprem!
Tribünde havaya ateş açan polis hakkında soruşturma başlatıldı
Tribünde havaya ateş açan polis hakkında soruşturma başlatıldı

Nisanda Satılan Her 2 Elektrikli Otomobilden Biri Oldu

Nisanda satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu

  1. Türkiye elektrikli otomobil pazarında nisanda satış lideri 3 bin 3 adetle Togg olmaya devam etti. Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında nisanda satışlarda Togg T10X'in ardından 739 adetle SsangYong Torres ve 361 adetle BMW X1 yer aldı.

    Türkiye elektrikli otomobil pazarında nisanda satış lideri 3 bin 3 adetle Togg olmaya devam etti. Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında nisanda satışlarda Togg T10X'in ardından 739 adetle SsangYong Torres ve 361 adetle BMW X1 yer aldı.

  2. AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 Nisan'da otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.<p> Nisanda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 olurken hafif ticari araç satışları da yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 şeklinde gerçekleşti. <p> Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 16,2 büyüme gösterdi.

    AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 Nisan'da otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.

    Nisanda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 olurken hafif ticari araç satışları da yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 şeklinde gerçekleşti.

    Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 16,2 büyüme gösterdi.

  3. Nisan ayında "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 266,2 artışla 6 bin 97 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2'den yüzde 9,9'a, hibrit otomobillerin payı yüzde 11,3'ten yüzde 17,4'e yükseldi.

    Nisan ayında "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 266,2 artışla 6 bin 97 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2'den yüzde 9,9'a, hibrit otomobillerin payı yüzde 11,3'ten yüzde 17,4'e yükseldi.

  4. "Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 28,1'inin, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

    "Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 28,1'inin, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

  5. ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, nisanda da pazar liderliğini sürdürdü.

    ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, nisanda da pazar liderliğini sürdürdü.

  6. Nisanda 3 bin 3 adet satılan Togg, en yakın rakibine 2 bin 264 adet fark attı. <p> Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 49,25 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu.<br> Yılın 4 aylık verilerine bakıldığında ise Togg'un elektrikli satışlarında pazar payı 7 bin 148 satışla yüzde 35,29 seviyesinde gerçekleşti.

    Nisanda 3 bin 3 adet satılan Togg, en yakın rakibine 2 bin 264 adet fark attı.

    Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 49,25 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu.
    Yılın 4 aylık verilerine bakıldığında ise Togg'un elektrikli satışlarında pazar payı 7 bin 148 satışla yüzde 35,29 seviyesinde gerçekleşti.

  7. Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında nisanda Togg T10X'in ardından satışlarda 739 adetle SsangYong Torres ve 361 adetle BMW X1 sıralandı.

    Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında nisanda Togg T10X'in ardından satışlarda 739 adetle SsangYong Torres ve 361 adetle BMW X1 sıralandı.

  8. Hyundai IONIQ 5, 239 adetle dördüncü ve Volvo XC40 da 185 adetle beşinci sırada yer aldı. <p> ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla ise 27 satış gerçekleştirdi.

    Hyundai IONIQ 5, 239 adetle dördüncü ve Volvo XC40 da 185 adetle beşinci sırada yer aldı.

    ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla ise 27 satış gerçekleştirdi.