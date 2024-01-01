Diyette Filtre Kahve Ne Zaman İçilmeli?
Aç karnına filtre kahve yağ yakar mı?Filtre kahve kalori
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Yağ yakımını hızlandırdığı bilimsel olarak kanıtlanan kahve sabah aç karnına mı yoksa yemeklerden sonra mı içilmeli? İnternette çok merak edilen o sorulardan biri olan diyette filtre kahve ne zaman içilmeli sorusunun cevabını yasemin.com ekibi sizler için araştırdık. Peki aç karnına filtre kahve yağ yakar mı? İşte çok merak edilen soruların cevapları...
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Sağlıklı yaşamı sürdürmeyi başaranlar ideal kiloda olmanızı sağlayacak en güzel içeceklerden biri filtre kahvedir. Filtre kahve az kalori olmasıyla doğru zamanda tüketildiği takdirde kilo verimine yardımcı olur.
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Filtre kahve tüketimi günümüzde adeta bağımlılık haline gelse de sağlığa olan faydalarıyla çok tercih ediliyor. Özelikle sabah kalkar kalmaz birçok insanın tükettiği kahve çeşitleri kontrollü bir şekilde tüketildiğinde daha dinç, enerjik hissetmenizi sağlar.
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UZMANINDAN AÇIKLAMA:FİLTRE KAHVE NE ZAMAN İÇİLMELİ? Diyetisyen Merve Nur Çalış"Vücudumuzda kortizol hormonu (stres hormonu) salgılanmakta ve bu hormonun yüksek olduğu saatlerde içilen kahvenin vücuttaki yağı depoladığı ve iştah durumunu artırdığını gözlemlemiştir" deyip açıklamasına şu şekilde devam ediyor.
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"Sabahları uyanır uyanmaz kahve içmek doğru değil." Uzman diyetisyen en iyi zamanın uyandıktan 1 saat sonra olduğunu belirtiyor. olduğunu ifade etti.
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YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIYOR "Uyandıktan bir saat sonra içilen kahve yağ yakımını destekliyor. Yani saat 09.00 ile 12.00 aralığında ve öğleden sonra 14.00 ile 17.00 aralığında içtiğimiz kahve kilo verme süreçlerinde çok güzel etkisi olduğu gözlemlenmiştir"
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ALZHEİMER HASTALIĞI YOK EDİYOR Kahve içmenin artıları kadar eksilerinin de olduğuna değinen Dyt. Çalış, "Fazla içilen kahve vücuttaki kalsiyum, demir ve diğer minerallerin emilimini azaltıyor. Ama şöyle; günde düzenli olarak 3 fincan kahve içilirse özellikle Alzheimer hastalığı üzerine çok güzel etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Peki biz kahveyi günde ne kadar içmeliyiz? Kronik hastalığı olmayan kişiler, gebe olmayan kişiler günde 4 fincan kahve tüketilebilir. Buda 400 miligram kafein vücudumuza almış alıyoruz demektir" diye konuştu. Kronik hastalığı olan kişiler için de bilgi veren Çalış, "Kronik hastalık varsa, gebeyse ve emziren bir anneyse ne kadar içmeli? Bu da 2 fincan kahve ile sınırlandırılmıştır. Tabii her kahveyi içmemeye özen gösterelim. Özellikle sade ve filtre kahveleri tercih etmeniz sizin için daha iyi olacaktır" önerisinde bulundu.
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KALP SAĞLIĞINI KORUYOR Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan son araştırmaya göre kahvenin kalp sağlığına iyi geldiği açıklandı" "5 bin katılımcı ile yapılan uzun soluklu bu araştırmanın sonucuna göre; haftada 2-3 fincan kahve içen grupta kalp yetmezliği riskinde yaklaşık yüzde 30 azalma gözlenmiştir."
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Çalış, dengeli içilen kahvenin karaciğer içinde oldukça faydalı olduğunu belirtiyor. "Alanin aminotransferaz (ALT), karaciğerdeki hücreler tarafından üretilen bir enzim olarak tanımlanıyor. Yiyeceklerin enerjiye çevrilmesinde ve metabolizmada önemli bir role sahip.
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Kandaki ALT seviyesinin normalin üzerinde olması, karaciğer harabiyetinin güçlü bir işareti olarak biliniyor. Kahve tüketimi ve ALT düzeyi arasında ise ters bir ilişki bulunuyor ve kahvedeki antioksidanlardan cafestol ve kahveolun karaciğer hastalıklarına karşı koruyucu olduğu ortaya konmuş."
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ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR Yapılan araştırmaya göre filtre kahvenin kardiyovasküler hastalık, felçten daha düşük ölüm riski ile de ilişkili olduğunu ortaya koydu. Son verilere göre en düşük ölüm oranı günde bir ila dört bardak içenler arasında yer alıyor.
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FİLTRE KAHVE GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ? Uzmanlar, kişinin herhangi bir sağlık problemi yoksa günlük 1-2 fincan filtre kahve veya Türk kahvesi tüketilebileceğini açıkladı.
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