KAAN İkinci Kez Havalandı
KAAN, ikinci test uçuşunda 14 dakika havada kalarak, 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.
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5'inci nesil savaş uçağı KAAN'ın üretim faaliyetlerine Mart 2022'de başlandı. Yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi kabiliyetlere sahip KAAN'ın, Mayıs- Kasım 2022 tarihleri arasında komponent montajları tamamlandı.
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Kasım 2022'de son montaj hattı devreye alındı. Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen yoğun sistem testlerinin devamında, 10 Şubat 2023'te planlanandan önce hangardan çıkışı gerçekleştirildi. Ardından ilk motor çalıştırma, ilk yavaş taksi testleri yapılan KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi.
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KAAN, bugün ikinci kez havalandı. KAAN, ikinci test uçuşunda 14 dakika havada kalarak, 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı. KAAN'ın test pilotları ve proje ekibi ile bir araya gelen Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk havacılık tarihinin Türk savunma tarihinin önemli günlerinden birine daha şahitlik ettiklerini söyledi. Görgün, "İnsanlı savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı, ilk uçuşunu 21 Şubat?ta tamamlamıştı. İlk uçuşta uçuş öncesi planlanan uçuşu başarıyla gerçekleştirmişti.
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Bugün yine o ilk uçuş sonrası elde edilen veriler değerlendirildikten, analiz edildikten sonra ikinci uçuş hazırlıkları tamamlandı ve bu sabah da ikinci uçuşumuzu gerçekleştirdik." dedi. İlk uçuş gibi çok başarılı bir uçuş olduğunu belirten Görgün, "Bu uçuşta da alınan veriler tüm ekip tarafından değerlendirilecek ve sonraki uçuşlar için hazırlıklar devam edecek. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, emeği geçen tüm çalışanlarımıza mühendislerimize, pilotlarımıza, test pilotlarımıza teşekkür ediyoruz, milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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KAAN'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach İrtifa Tavanı: 55.000 ft Güç Limitleri : +9g/-3,5g Dahilî Silah Yuvası Süperseyir Kabiliyeti Düşük Radar İzi Çoklu Görev Profili Hava-Hava Kabiliyeti Hava-Kara Kabiliyeti