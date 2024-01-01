İl İl Kurbanlık Fiyatları 2024

İSTANBUL KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? 2024 yılında artan et fiyatları nedeniyle kurbanlık fiyatları da geçen yıla göre bir hayli artış gösterdi. Buna göre; İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvanın 80 bin ile 160 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlığın ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satılması bekleniyor. İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvanın canlı kilogram fiyatının 280 ila 340 TL arasında, küçükbaşın ise 250 ila 300 TL arasında olacağı düşünülüyor. Hisse fiyatlarının ise küçükbaşta 13-20 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 20-30 bin TL arasında olması bekleniyor