İl İl Kurbanlık Fiyatları 2024
Dana, koyun, keçi hisse fiyatı listesi)
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2024 yılı kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu, İslam dinine göre kurban ibadetini yerine getirmek ve ihtiyacı olana yardım etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl paylaşmayı artırmak için kesilen kurbanlıkların 2024 yılı fiyat listeleri belli olmaya başladı. Kurbanlık fiyatları hayvanın besili, kilolu, sağlıklı ve ırkının farklı olmasına göre fiyatlarda değişiklik yaratabiliyor.
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İSTANBUL KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? 2024 yılında artan et fiyatları nedeniyle kurbanlık fiyatları da geçen yıla göre bir hayli artış gösterdi. Buna göre; İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvanın 80 bin ile 160 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlığın ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satılması bekleniyor. İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvanın canlı kilogram fiyatının 280 ila 340 TL arasında, küçükbaşın ise 250 ila 300 TL arasında olacağı düşünülüyor. Hisse fiyatlarının ise küçükbaşta 13-20 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 20-30 bin TL arasında olması bekleniyor
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ANKARA KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? Ankara'da büyükbaş bir hayvanın 90 bin ile 120 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlığın ise 8 bin ile 14 bin TL arasında satılması bekleniyor. Kurban hissesi fiyatının ise 20-25 kilogram arasında ve 14-16 bin TL civarında olması bekleniyor.
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ANADOLU'DA CANLI KURBANLIK KİLO FİYATLARI NE KADAR? Anadolu'da canlı kilogram fiyatı hayvandan hayvana değişiklik gösteriyor. Tosun canlı kilogram fiyatı 280 lira, damızlık vasfını kaybetmiş düve 270 lira, damızlık vasfını kaybetmiş inek 250 lira, dişi koyun 250 lira, koçun ise 280 liradan satılması bekleniyor. Kesim ücretlerinin ise büyükbaş 5 bin lira, küçükbaş 1500 lira, söküm ücreti 3 bin lira, paylama ücreti 2 bin lira, et çekim ücretinin ise 15 lira olarak belirleneceği öngörülüyor.
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2024 KURBANLIK FİYATLARI İLLERE GÖRE ORTALAMA NE KADAR? 2024 kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösterebiliyor. Hayvanın canlı ağırlığı ve ırkı gibi nedenler kurbanlık fiyatlarına etki ediyor. İşte 2024 yılı itibarıyla ortalama kurbanlık fiyatları şu şekilde;
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2024 BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI Büyükbaş hayvanlarda olması beklenen fiyat aralıkları şu şekilde; Dana fiyatlarının 80 bin TL ile 300 bin TL arasında, Düve fiyatlarının ise 90 bin TL ile 250 bin TL arasında olacağı düşünülüyor. Küçükbaş hayvanlarda olması beklenen fiyat aralığı ise; Koç fiyatlarının 8 bin 400 TL ile 18.500 TL arasında, Koyun fiyatlarının ise 7 bin 400 TL ile 15 bin 500 TL arasında olması bekleniyor.
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2024 KURBAN HİSSESİ NE KADAR? Kurban hissesi fiyatının tüm illerde ortalama 18.000 TL ile 30.000 TL arasında değişmesi bekleniyor. Bu miktar hayvanın ırkı ve canlı kilo ağırlığına göre değişiklik gösterebilir.