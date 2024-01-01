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İphone 16 İlk Kez Sızdırıldı

iPhone 16 ne zaman çıkacak, nasıl olacak

  1. IPHONE 16 BU YIL TANITILACAK Apple, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme vaat eden en yeni amiral gemisi modeli iPhone 16'yı bu yıl içinde tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni iPhone modellerini hazırlarken Apple kullanıcıları iPhone 16'ların nasıl olacağını merak ediyor. İşte iPhone 16 ile alakalı şimdiye kadar bilinen her şey...

    IPHONE 16 BU YIL TANITILACAK Apple, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme vaat eden en yeni amiral gemisi modeli iPhone 16'yı bu yıl içinde tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni iPhone modellerini hazırlarken Apple kullanıcıları iPhone 16'ların nasıl olacağını merak ediyor. İşte iPhone 16 ile alakalı şimdiye kadar bilinen her şey...

  2. IPHONE 16'NIN İLK SIZINTISI Daha önce maketi ve renkleri sızdırılan iPhone 16 modellerinin bu kez görüntüleri sızdırıldı. Fotoğrafta iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max yer alıyor. Standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın 6,1 inç ve 6,3 inç olduğu belirtiliyor.

    IPHONE 16'NIN İLK SIZINTISI Daha önce maketi ve renkleri sızdırılan iPhone 16 modellerinin bu kez görüntüleri sızdırıldı. Fotoğrafta iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max yer alıyor. Standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın 6,1 inç ve 6,3 inç olduğu belirtiliyor.

  3. RENKLER BELLİ OLDU iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle; Siyah Beyaz Yeşil Sarı Pembe Mavi Mor

    RENKLER BELLİ OLDU iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle; Siyah Beyaz Yeşil Sarı Pembe Mavi Mor

  4. MAKETLERİ SIZDIRILDI iPhone 16 modellerinin maketleri sızdırıldı. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ta dikey olarak hizalanmış kamera çıkıntısı. Bu, muhtemelen standart iPhone 16 modellerinin Vision Pro için uzamsal video kaydetmesini sağlayacak. Eylem düğmesinin dört iPhone 16 modelinde de görülüyor. Şu anda yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te mevcut.

    MAKETLERİ SIZDIRILDI iPhone 16 modellerinin maketleri sızdırıldı. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ta dikey olarak hizalanmış kamera çıkıntısı. Bu, muhtemelen standart iPhone 16 modellerinin Vision Pro için uzamsal video kaydetmesini sağlayacak. Eylem düğmesinin dört iPhone 16 modelinde de görülüyor. Şu anda yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te mevcut.

  5. DAHA İNCE ÇERÇEVELER iPhone 16 serisinin, yeni bir Ekran Kenarı İndirgeme Yapısı (BRS) teknolojisi kullanılarak ultra ince çerçevelere sahip olacağı söyleniyor. Tüm modellerin daha ince çerçevelerle gelmesi bekleniyor.

    DAHA İNCE ÇERÇEVELER iPhone 16 serisinin, yeni bir Ekran Kenarı İndirgeme Yapısı (BRS) teknolojisi kullanılarak ultra ince çerçevelere sahip olacağı söyleniyor. Tüm modellerin daha ince çerçevelerle gelmesi bekleniyor.

  6. RAM MİKTARI ARTIYOR, A18 PRO ÇİP GELİYOR Pu'ya göre iPhone 16, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'taki mevcut 6GB'a kıyasla kayda değer bir artışla 8GB RAM'e sahip olacak. Ayrıca iPhone 16'nın Pro versiyonları, gelişmiş yetenekler için A18 Pro çipe sahip olarak bunu bir adım öteye taşıyacak.

    RAM MİKTARI ARTIYOR, A18 PRO ÇİP GELİYOR Pu'ya göre iPhone 16, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'taki mevcut 6GB'a kıyasla kayda değer bir artışla 8GB RAM'e sahip olacak. Ayrıca iPhone 16'nın Pro versiyonları, gelişmiş yetenekler için A18 Pro çipe sahip olarak bunu bir adım öteye taşıyacak.

  7. GENİŞ AÇIDA 12MP'DEN 48MP'YE YÜKSELTME! Apple'ın dikey bir kamera görünümüyle birlikte iPhone 16 cihazların arka kamerasında değişiklik yapmayı planladığı kaydedildi. Ayrıca arka kamera bölümünde, iPhone 16 Pro'nun Ultra Geniş kamerasında bir yükseltme yapılması ve çözünürlüğün 12MP'den 48MP'ye çıkarılması bekleniyor. Böylelikle geniş açıda çekilen görüntülerin çok daha yüksek çözünürlüğe sahip ve kaliteli olması kuvvetle muhtemel.

    GENİŞ AÇIDA 12MP'DEN 48MP'YE YÜKSELTME! Apple'ın dikey bir kamera görünümüyle birlikte iPhone 16 cihazların arka kamerasında değişiklik yapmayı planladığı kaydedildi. Ayrıca arka kamera bölümünde, iPhone 16 Pro'nun Ultra Geniş kamerasında bir yükseltme yapılması ve çözünürlüğün 12MP'den 48MP'ye çıkarılması bekleniyor. Böylelikle geniş açıda çekilen görüntülerin çok daha yüksek çözünürlüğe sahip ve kaliteli olması kuvvetle muhtemel.

  8. DAHA HIZLI WIFI ÖZELLİĞİ VE DÜŞÜK GECİKME iPhone 15 Pro ve Pro Max, 6,1 inç, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahipti, Apple iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte bu boyutları 6,3 inç ve 6,9 inç'e çıkartmayı planlıyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus Qualcomm X70 modemi kullanırken, Pro sürümleri daha gelişmiş Qualcomm X75 modemi kullanacak. Daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süresi ve gelişmiş genel ağ performansı sağlayan Wi-Fi 6E desteğinin sunulması da öne çıkan bir diğer özellik.

    DAHA HIZLI WIFI ÖZELLİĞİ VE DÜŞÜK GECİKME iPhone 15 Pro ve Pro Max, 6,1 inç, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahipti, Apple iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte bu boyutları 6,3 inç ve 6,9 inç'e çıkartmayı planlıyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus Qualcomm X70 modemi kullanırken, Pro sürümleri daha gelişmiş Qualcomm X75 modemi kullanacak. Daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süresi ve gelişmiş genel ağ performansı sağlayan Wi-Fi 6E desteğinin sunulması da öne çıkan bir diğer özellik.

  9. BATARYA iPhone 16 Pro modellerinin daha yüksek kapasite ve daha uzun kullanım ömrü sağlayabilecek istiflenmiş pil teknolojisini kullanacağı öne sürüldü. Yığılmış piller elektrikli araçlarda ve tıbbi cihazlarda yaygın olmakla birlikte akıllı telefonlar için yeni gelişen bir teknolojidir. Yığılmış pil, daha hızlı 40W kablolu şarj ve 20W MagSafe şarj desteğiyle birlikte gelebilir. Yeni bir tasarıma, güncellenmiş konektöre ve 3355mAh kapasiteye sahip olduğu iddia edilen iPhone 16 Pro pilinin bir görüntüsü sızdırıldı.

    BATARYA iPhone 16 Pro modellerinin daha yüksek kapasite ve daha uzun kullanım ömrü sağlayabilecek istiflenmiş pil teknolojisini kullanacağı öne sürüldü. Yığılmış piller elektrikli araçlarda ve tıbbi cihazlarda yaygın olmakla birlikte akıllı telefonlar için yeni gelişen bir teknolojidir. Yığılmış pil, daha hızlı 40W kablolu şarj ve 20W MagSafe şarj desteğiyle birlikte gelebilir. Yeni bir tasarıma, güncellenmiş konektöre ve 3355mAh kapasiteye sahip olduğu iddia edilen iPhone 16 Pro pilinin bir görüntüsü sızdırıldı.

  10. YENİ İŞLEMCİ GELEBİLİR Apple, iPhone 15 modellerinde A16 Bionic çipini kullanırken, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde ise A17 Pro çipiyle çıkış yaparak kullanıcılarla buluşmuştu. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın öne çıkan özelliklerinden birinin, temel model iPhone'ların ilk kez daha güçlü ve verimli 3 nanometre üretimi üzerine inşa edilen işlemcilerden yararlanacağı A18 işlemciyle birlikte iOS 18'in tanıtılması bekleniyor. Bu özellikle birlikte cihazların genel performansını önemli ölçüde artırması bekleniyor.

    YENİ İŞLEMCİ GELEBİLİR Apple, iPhone 15 modellerinde A16 Bionic çipini kullanırken, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde ise A17 Pro çipiyle çıkış yaparak kullanıcılarla buluşmuştu. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın öne çıkan özelliklerinden birinin, temel model iPhone'ların ilk kez daha güçlü ve verimli 3 nanometre üretimi üzerine inşa edilen işlemcilerden yararlanacağı A18 işlemciyle birlikte iOS 18'in tanıtılması bekleniyor. Bu özellikle birlikte cihazların genel performansını önemli ölçüde artırması bekleniyor.

  11. YENİ EYLEM DÜĞMESİ iPhone 16 modelleriyle birlikte gelecek yeni özelliklerden biri de yeni eylem düğmesinin olduğu öne sürüldü. Cihazın sağ kısmına yeni bir düğme ekleneceği ve bu düğmenin kamera için kullanılabileceği kaydedildi.

    YENİ EYLEM DÜĞMESİ iPhone 16 modelleriyle birlikte gelecek yeni özelliklerden biri de yeni eylem düğmesinin olduğu öne sürüldü. Cihazın sağ kısmına yeni bir düğme ekleneceği ve bu düğmenin kamera için kullanılabileceği kaydedildi.

  12. IPHONE 16 TASARIMI Apple Hub'a göre iPhone 16'nın tasarımı belli oldu. Şirketin iPhone X cihazlarında kullandığı kamera düzeninin iPhone 16 modelleriyle birlikte geri geleceği de öne sürüldü.

    IPHONE 16 TASARIMI Apple Hub'a göre iPhone 16'nın tasarımı belli oldu. Şirketin iPhone X cihazlarında kullandığı kamera düzeninin iPhone 16 modelleriyle birlikte geri geleceği de öne sürüldü.

  13. EKRAN ALTI PARMAK OKUMA Apple'ın parmak izi tarama teknolojisini yeni cihazlarında kullanmayı düşünmediği söylentileri bulunuyordu. Macrumors'un haberine göre, Apple'ın 2026 yılında yeni çıkacak telefonuyla birlikte ekran altı parmak izi okuma teknolojisi üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

    EKRAN ALTI PARMAK OKUMA Apple'ın parmak izi tarama teknolojisini yeni cihazlarında kullanmayı düşünmediği söylentileri bulunuyordu. Macrumors'un haberine göre, Apple'ın 2026 yılında yeni çıkacak telefonuyla birlikte ekran altı parmak izi okuma teknolojisi üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

  14. IOS 18 İLE BİRLİKTE YAPAY ZEKA DÖNEMİ Apple'ın ilk olarak "Ajax GPT" kod adlı büyük dil modeliyle eğitilerek Siri'ye yapay zeka özelliğini getirmesi bekleniyor. Ayrıca teknoloji devinin Siri'nin yanı sıra yapay zekayı Apple Music, Pages ve Keynote gibi kendi uygulamalarına da dahil etmeyi düşündüğü belirtildi.

    IOS 18 İLE BİRLİKTE YAPAY ZEKA DÖNEMİ Apple'ın ilk olarak "Ajax GPT" kod adlı büyük dil modeliyle eğitilerek Siri'ye yapay zeka özelliğini getirmesi bekleniyor. Ayrıca teknoloji devinin Siri'nin yanı sıra yapay zekayı Apple Music, Pages ve Keynote gibi kendi uygulamalarına da dahil etmeyi düşündüğü belirtildi.

  15. IPHONE 16 VE IOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK? iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in Eylül 2024'te duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu durum tedarik zinciri aksaklıkları, üretim sorunları ve daha fazlası gibi durumlara bağlı olarak değişebilir. Öte yandan iPhone 16 modleleriyle birlikte iOS 18 işletim sistemi güncellemesinin de gelmesi bekleniyor.

    IPHONE 16 VE IOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK? iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in Eylül 2024'te duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu durum tedarik zinciri aksaklıkları, üretim sorunları ve daha fazlası gibi durumlara bağlı olarak değişebilir. Öte yandan iPhone 16 modleleriyle birlikte iOS 18 işletim sistemi güncellemesinin de gelmesi bekleniyor.