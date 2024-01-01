Ömer'de Mutlu Son! "Her Şey Masal Gibiydi"
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Ömer, 6 Mayıs Pazartesi akşamı final bölümüyle ekranlara veda etti. Final bölümüne; toplu düğün töreni damga vurdu. İşte detaylar...
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Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Star TV dizisi Ömer 54. bölümüyle final yaptı. Ömer'in son bölümünde; herkesin mutluluğu bulması dikkat çekti.
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"BANA İYİLEŞMEK İÇİN NEDEN VER NİSA" Ömer son bölümde; Hakan'ın yaralandığını duyan Nisa hastaneye koşup ona "Sen ölürsen çocuklar da ben de mahvolurum. Belki sen iyileşirsen yeniden deneriz" dedi. Nisa'nın sözlerini duyan Hakan ise gözlerini açıp "Bir daha sizi göremeyeceğim diye çok korktum. Nisa bana iyileşmek için bir neden ver. Sen benden nefret ederken yaşamak içimden gelmiyor" dedi. Hakan tam Nisa'yı barışmak için ikna ederken; doktor gelip Hakan'ın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.
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ÖMER'İN DÜĞÜN İSTEĞİ O sırada ailesinin gelişiyle onlara sarılan Gamze, Ömer baş başa konuşmak isteyince onun yanına gitti. Gamze'ye söylediklerinde ciddi olup olmadığını soran Ömer, onu gelinlikle görmek istediğini söyledi. Kısa bir gelinlik giyeceğini ve sırf Ömer istediği için duvak takacağını söyleyen Gamze, hala bir şarkıları olmadığını hatırlattı.
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ÇİÇEK EVİ TERK ETTİ Gamze, oğlu Tuna için eve dönerken; Ömer, Reşat ve Tahir de Samet'i toprağa verdi. Yalnız kalmak isteyen Reşat, gitmek isteyen Nurhayat'a "Acele etme" deyince Nurhayat da ona "Kal dersen kalırım" dedi. Bunu duyan Çiçek evi terk ederken; Reşat onu durduramadı. Taburcu olan Hakan'ı alıp gelen Ömer ise Melek'ten olanları duyunca şoke oldu.
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GAMZE VE ÖMER'İN DÜĞÜN TELAŞI O sırada Fatma Hanım da Rahmi'nin düğün isteğine inatla karşı çıktı. Rahmi'nin üzülmesini istemeyen Gamze de yardım istemek için Ömer'i arayınca Çiçek'in evi terk ettiğini öğrendi. Reşat'ın odasında Çiçek'in eşyalarını kokladığını ve yatakları birleştirdiğini gören Melek, Ömer ve Gamze'ye Çiçek'in adresini verdi.
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Çiçek'e giden Ömer ve Gamze ne söylese de onu ikna edemedi. Ömer'den ayrılan Gamze, lokantaya gidip evleneceğini müjdeledi ve onları gelinlik provasına çağırdı. Gamze, Şükran ve Nisa'nın da gelinlik hevesini duyup onlarla ilgili de bir şeyler yapmak isterken; Tahir de Çanakkale'ye taşınma kararı alan Vicdan'a "Sevilmeye layık birisin. Bize çok iyi geldin, kızımıza da çok iyi bakmışsın" dedi.
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TOPLU DÜĞÜN TÖRENİ KARARI Herkesin gelinlikleri deneyip mutlu olduğunu gören Gamze, hepsine gelinlik aldıklarını ve düğüne dahil olacaklarını Ömer'e "Damatlara ikna et, onlara sürpriz yapacağız" dedi. Gamze'den ayrılıp eve giden Ömer, babasına yeniden evleneceklerini müjdeledi. Reşat buna çok sevinirken; Ömer de toplu bir tören yapacaklarını söyledi.
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ÇİÇEK DÖNMEK İSTEMİYOR Düğün için sevinen Reşat ise Çiçek'in yerini bilse gidip onunla konuşacağını söyledi. Bunun üzerine Melek de adresi verdi. Çiçek'e giden Reşat, ona olan duygularından bahsedip "Sensiz o evin tadı tuzu yok" diyerek özür diledi. Gelmeyeceğini söyleyen Çiçek ise "Kendimi sana bir şekilde kabul ettirdim. Beni seversin sandım ama hiç umudum kalmadı. Bana hiç Nurhayat'a baktığın gibi bakmayacaksın" dedi. Reşat'ın "Senin elini tutmak, senle aynı yastığa baş koymak istiyorum" sözlerini de kabul etmeyen Çiçek, "Senin hayatında kendime yer açmaya çalışmaktan çok yoruldum" deyip onu gönderdi.
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Düğün günü gelip çattığında herkes hazırlanırken; Hakan, Tahir ve Rahmi de damatlıklarını giyip hazırlandı. Hanımları berber dükkanına götüren ve gelinlikleri gösteren Gamze, onları ikna etti. Herkes gelinlikleriyle birer birer düğüne gelirken nikah töreni de gerçekleşti.
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REŞAT İLE ÇİÇEK BARIŞTI Fotoğraf çekimi sırasında Reşat, Çiçek yanında olmadığı için hüzünlenirken Çiçek de gelinliğiyle geldi. Mutluluk gözyaşlarına boğulan Reşat, "Ben bu eli hiç bırakmayacağım" deyip eşiyle birlikte fotoğraf karesinde yerini aldı.
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KIZLARI GÜNEŞ KUCAKLARINDA Son sahnede ise Kız Kulesi karşısında kızları Güneş ile oturan Ömer ve Gamze'nin mutluluğu göze çarptı.
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Ömer'in final bölümüne sosyal medyadan yorum yağdı. "Mutlu sonlar her zaman güzeldir" "Ömer ve Gamze ne güzeldiniz" "Harika bir final" "Mutlu sonlar en sevdiğim" "Hep güzel hatırlayacağız sizi" "Reşat Hoca'nın dediği gibi 'Mesele tuttuğun eli bırakmamaktır" "Final dediğin böyle olur, çok güzeldi" "Her şey masal gibiydi"