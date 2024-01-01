Ömer'de Mutlu Son! "Her Şey Masal Gibiydi"

"BANA İYİLEŞMEK İÇİN NEDEN VER NİSA" Ömer son bölümde; Hakan'ın yaralandığını duyan Nisa hastaneye koşup ona "Sen ölürsen çocuklar da ben de mahvolurum. Belki sen iyileşirsen yeniden deneriz" dedi. Nisa'nın sözlerini duyan Hakan ise gözlerini açıp "Bir daha sizi göremeyeceğim diye çok korktum. Nisa bana iyileşmek için bir neden ver. Sen benden nefret ederken yaşamak içimden gelmiyor" dedi. Hakan tam Nisa'yı barışmak için ikna ederken; doktor gelip Hakan'ın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.