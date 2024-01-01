Mayıs Ayında 6 Metrelik Kar Tünelleri

MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak
MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak
2.428 TL Taksitle 40.000 Kredi
2.428 TL Taksitle 40.000 Kredi
Sponsorlu İçerik
Yargıtay Başkanı seçiminin 32. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanı seçiminin 32. turunda da sonuç çıkmadı
Matematik müfredatındaki değişikliklerin gerekçeleri açıklandı
Matematik müfredatındaki değişikliklerin gerekçeleri açıklandı
20 bin atama en çok hangi branşlarda olacak?
20 bin atama en çok hangi branşlarda olacak?
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Erdoğan'ın T.C. Kimlik numarası ile arama yaparken yakalandı
Erdoğan'ın T.C. Kimlik numarası ile arama yaparken yakalandı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Yayımlandı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Yayımlandı
Kredi Kartı harcamaları patladı
Kredi Kartı harcamaları patladı
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazır
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazır
Kurban Bayramı öncesi et fiyatlarında düşüş
Kurban Bayramı öncesi et fiyatlarında düşüş
31 Mart seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de
31 Mart seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda 20 puanlık bir düşüş bekliyorum
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda 20 puanlık bir düşüş bekliyorum
AK Parti trol temizliğine başlıyor!
AK Parti trol temizliğine başlıyor!
Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu
Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu
TL'nin reel değeri, 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı
TL'nin reel değeri, 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı
Süper Lig ekibi Hatayspor'a deprem haczi
Süper Lig ekibi Hatayspor'a deprem haczi
Öğretmen atama sayıları yarın açıklanacak
Öğretmen atama sayıları yarın açıklanacak
Erdoğan: Kamuda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız
Erdoğan: Kamuda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız
Nikahta dua okunmasına izin verilmemesine soruşturma
Nikahta dua okunmasına izin verilmemesine soruşturma
9. Yargı Paketi'nin detayları belli oldu
9. Yargı Paketi'nin detayları belli oldu
Meclis'te İliç maden faciası sunumu: Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı
Meclis'te İliç maden faciası sunumu: Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı
İslahiye'deki kazada ölü sayısı 9'a yükseldi
İslahiye'deki kazada ölü sayısı 9'a yükseldi
Milli muharip uçak KAAN, ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı
Milli muharip uçak KAAN, ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı
CHP'li başkan, yeğenini yönetim kurulu başkanı olarak atadı
CHP'li başkan, yeğenini yönetim kurulu başkanı olarak atadı
YSK yerel seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı
YSK yerel seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım eden ülke Türkiye
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım eden ülke Türkiye
Otomotiv ihracatı nisanda yüzde 2 artışla 2,75 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı nisanda yüzde 2 artışla 2,75 milyar dolar oldu
Erdoğan'ın iade-i ziyareti ne zaman? Özel: Henüz başvuru olmadı
Erdoğan'ın iade-i ziyareti ne zaman? Özel: Henüz başvuru olmadı

Mayıs Ayında 6 Metrelik Kar Tünelleri

Hakkari?nin Yüksekova ilçesi Doski Vadisi?nde mayıs ayına rağmen kalınlığı 6 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor.

  1. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi?nde yer alan Varkevik Üs Bölgesi yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

    Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi?nde yer alan Varkevik Üs Bölgesi yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

  2. Yer yer 6 metreyi bulan kar kütleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

    Yer yer 6 metreyi bulan kar kütleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

  3. Mayıs ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyor.

    Mayıs ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyor.

  4. Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

    Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

  5. Öte yandan yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza bürünürken, ilçe merkezinde sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.

    Öte yandan yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza bürünürken, ilçe merkezinde sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.