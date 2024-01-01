Mayıs Ayında 6 Metrelik Kar Tünelleri

Öte yandan yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza bürünürken, ilçe merkezinde sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Mayıs ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Yer yer 6 metreyi bulan kar kütleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

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