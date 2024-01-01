Yarışmada Şoke Eden Olay!
Yarışmaya katılan Yakup Şahin isimli yarışmacı, heyecanına yenik düştü.
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2011 yılından beri Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmalarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster?"de şoke eden bir olay yaşandı. Yarışmaya katılan Yakup Şahin isimli yarışmacı, heyecanına yenik düştü. İlk soruda verdiği cevapla elenen yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'de 0 TL ile ayrıldı.
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ATV'de ekranlara gelen bilgi içerikli yarışma olan Kim Milyoner Olmak İster, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlarda yerini alıyor.
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Her hafta olduğu gibi bu haftada izleyicinin ilgisini çeken Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar yaşandı.
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Yarışmaya katılan Yakup Şahin isimli bir yarışmacı programın heyecanına yenik düşerek ilk soruda verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi.
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Şahin'in karşısına "Hangisi genellikle altın, gümüş gibi elementlerden yapılan ve bileğe süs için takılan halkaya verilen addır?" sorusu çıktı.
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Yarışmacı soruya "D" şıkkı "Kolye" cevabını verdi.
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Yanlış cevabı vermesinin üzerine Kenan İmirzalıoğlu, 'Yakın problemi var mı? Söyleseydiniz sizin için tekrar okurdum Yakup Bey' açıklamasında bulundu.
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Doğru cevabın 'A- Bilezik' şıkkı olduğunu gören yarışmacı büyük şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşayarak yarışmaya veda etti.