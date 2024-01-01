Yarışmada Şoke Eden Olay!

2011 yılından beri Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmalarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster?"de şoke eden bir olay yaşandı. Yarışmaya katılan Yakup Şahin isimli yarışmacı, heyecanına yenik düştü. İlk soruda verdiği cevapla elenen yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'de 0 TL ile ayrıldı.