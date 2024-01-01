Münir Özkul İle İlgili Bilinmeyen Gerçek!

Bu, sanatçıların çok başına gelen bir şey. Sevilmek istiyoruz, yani toplumdan bir şeyler bekliyoruz, biraz takdir bekliyoruz. Olmuyor, gelmiyor... Sonra nasıl oldu bilmiyorum, evime çekildim. Ve her şeye merak sardım. 'Acaba şizofrenide başlangıç olan gaipten duyulan ses nedir?' gibi konuları merak ettim. Hiçbir doktordan fayda göremeyeceğimi anladım. Ben de psikanaliz tekniğini öğrendim ve kendi kendime o kontağı kurdum. Karımın da yardımıyla tabii...