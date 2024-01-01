Ünlü İsim Acil Ameliyata Alındı!

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Saruhan Hünel, bu sabah kalp ameliyatı oldu. Gelin Evi'nin sunucusu Aslıhan Hünel ise ağabeyi için herkesten dua istedi. Aslıhan Hünel, sağlık durumu hakkında bilgiyi ise sosyal medya hesabından verdi.