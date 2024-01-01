Ünlü İsim Acil Ameliyata Alındı!
Kardeşi herkesten dua istedi
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Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Saruhan Hünel, bu sabah kalp ameliyatı oldu. Gelin Evi'nin sunucusu Aslıhan Hünel ise ağabeyi için herkesten dua istedi. Aslıhan Hünel, sağlık durumu hakkında bilgiyi ise sosyal medya hesabından verdi.
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Sanat hayatına ilk olarak mankenlikle başlayan Saruhan Hünel, birçok dizi ve filmde rol aldı.
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Son olarak Kuruluş Osman dizisinde 'Alişar' rolünü üstlenen Hünel, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle acil ameliyata alındı.
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Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hüner'in haberini ise kardeşi Aslı Hünel verdi.
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Ağabeyi için sevenlerinden dua isteyen Aslı Hünel, "Canım ağabeyim Saruhan Hünel bir süredir kalp ile ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua iyi olacaksın Allah'ın izniyle" açıklamasında bulundu.
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"AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ"
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Sonrasında ağabeyinin ameliyattan çıktığını belirten şarkıcı, "Bugün yoğun bakımda kalacak. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Operasyonun başarılı geçtiğimiz öğrendik" ifadelerini kullandı.
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