İpad Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu

M4 ÇİPİYLE BİRLİKTE GELİYOR! Ayrıca, iPad Pro artık gücünü M4 çipten alıyor. Yeni tabletler, daha zengin kontrast ve parlaklık sunan OLED ekranlara sahip ve önemli ölçüde daha küçük ve daha hafif olan yeni ve daha ince tasarıma sahip. Yeni iPad Pro cihazlar 11 inç 5,3 mm ve 13 inç 5,1 mm inceliğinde, Apple'ın söylediğine göre bu da onu şimdiye kadar yarattıkları en ince ürün yapıyor. Yeni iPad Pro OLED ekran, eski mini-LED panellere kıyasla daha parlak vurgular ve daha derin siyahlarla 1600'e kadar en yüksek HDR parlaklığı sunuyor. M4 çip, OLED ekranı çalıştırmaya yardımcı olan yeni bir ekran denetleyicisinin yanı sıra beklediğiniz CPU ve GPU ilerlemelerini de içeriyor. Yeni 10 çekirdekli CPU, önceki M2 iPad Pro'ya kıyasla %50'ye varan CPU performansı sunuyor. M4 işlemcinin ikinci nesil 3 nanometre üretim süreci üzerine inşa edildiği kaydedildi.