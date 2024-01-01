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İpad Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Apple, bugün düzenlediği "Let Loose" etkinliğiyle birlikte M4 işlemcili ve OLED ekrana sahip iPad Pro ile birlikte farklı boyut seçenekleri olan yenilenmiş ve M2 çipe sahip iPad Air cihazlarını tanıttı.

  1. Apple, düzenlediği "Let Loose" etkinliğiyle birlikte yeni iPad Pro ve Air modellerini tanıttı. İşte ABD'li teknoloji şirketinin etkinlikte yaptığı tüm duyurular;

    Apple, düzenlediği "Let Loose" etkinliğiyle birlikte yeni iPad Pro ve Air modellerini tanıttı. İşte ABD'li teknoloji şirketinin etkinlikte yaptığı tüm duyurular;

  2. IPAD AIR Apple ilk olarak yenilenen iPad Air modelini tanıttı. Yeni iPad Air'in en önemli özelliği artık iki farklı boyuta sahip olması. Müşteriler 11 inç ekran ve 13 inç ekran arasında seçim yapabilecek. Bu modelde M2 çip kullanılırken, kamera da iPad'i yatay tuttuğunuzda daha doğal görünecek şekilde hareket ettirildi. Şimdiye kadar iPad'in kamerası dikey kenardaydı, bu da görüntülü görüşme yaparken iPad'i dikey moda almanız gerektiği anlamına geliyordu. Eğer iPad'inizi bir dizüstü bilgisayar gibi yatay moda alırsanız, garip ve hoş olmayan bir açı ortaya çıkıyordu. Yeni iPad Air modelleri bu sorunu çözüyor. Alüminyum gövde için mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi olmak üzere dört renk seçeneği var.

    IPAD AIR Apple ilk olarak yenilenen iPad Air modelini tanıttı. Yeni iPad Air'in en önemli özelliği artık iki farklı boyuta sahip olması. Müşteriler 11 inç ekran ve 13 inç ekran arasında seçim yapabilecek. Bu modelde M2 çip kullanılırken, kamera da iPad'i yatay tuttuğunuzda daha doğal görünecek şekilde hareket ettirildi. Şimdiye kadar iPad'in kamerası dikey kenardaydı, bu da görüntülü görüşme yaparken iPad'i dikey moda almanız gerektiği anlamına geliyordu. Eğer iPad'inizi bir dizüstü bilgisayar gibi yatay moda alırsanız, garip ve hoş olmayan bir açı ortaya çıkıyordu. Yeni iPad Air modelleri bu sorunu çözüyor. Alüminyum gövde için mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi olmak üzere dört renk seçeneği var.

  3. IPAD AIR TÜRKİYE'DE NE KADAR? Her iki model de 128GB depolama alanıyla başlıyor ve artık 1TB'a kadar depolama alanına sahip olabileceksiniz.

    IPAD AIR TÜRKİYE'DE NE KADAR? Her iki model de 128GB depolama alanıyla başlıyor ve artık 1TB'a kadar depolama alanına sahip olabileceksiniz.

  4. OLED EKRANLI IPAD PRO Apple ayrıca yeni 11 inç ve 13 inç iPad Pro'yu duyurdu. Yeni iPad Pro, 5,1 mm ile şu ana kadarki en ince Apple ürünü. Yeni tabletler, daha zengin kontrast ve parlaklık sunan OLED ekranlara sahip ve daha ince yeni bir tasarım içerisinde yer alıyor.

    OLED EKRANLI IPAD PRO Apple ayrıca yeni 11 inç ve 13 inç iPad Pro'yu duyurdu. Yeni iPad Pro, 5,1 mm ile şu ana kadarki en ince Apple ürünü. Yeni tabletler, daha zengin kontrast ve parlaklık sunan OLED ekranlara sahip ve daha ince yeni bir tasarım içerisinde yer alıyor.

  5. 2022 IPAD PRO VS 2024 IPAD PRO Apple'ın LCD'den OLED'e geçme kararı sayısız avantajı da beraberinde getiriyor. iPad Pro artık çok daha yüksek kontrast kapasitesine sahip olacak ve video izlerken mükemmel siyah seviyelerine ve daha fazla sürükleyiciliğe olanak tanıyacak. Apple, fotoğrafta görüldüğü üzere 2022 iPad Pro (solda) 2024 iPad Pro (sağda) karşılaştırdı.

    2022 IPAD PRO VS 2024 IPAD PRO Apple'ın LCD'den OLED'e geçme kararı sayısız avantajı da beraberinde getiriyor. iPad Pro artık çok daha yüksek kontrast kapasitesine sahip olacak ve video izlerken mükemmel siyah seviyelerine ve daha fazla sürükleyiciliğe olanak tanıyacak. Apple, fotoğrafta görüldüğü üzere 2022 iPad Pro (solda) 2024 iPad Pro (sağda) karşılaştırdı.

  6. Ayrıca OLED piksel başına parlaklık hassasiyeti sağladığından, yaratıcı profesyonellerin/sanatçıların artık parlak içeriğin ekrandaki karanlık alanlara taşması anlamına gelen çiçeklenme sorunuyla uğraşmasına gerek kalmayacak.

    Ayrıca OLED piksel başına parlaklık hassasiyeti sağladığından, yaratıcı profesyonellerin/sanatçıların artık parlak içeriğin ekrandaki karanlık alanlara taşması anlamına gelen çiçeklenme sorunuyla uğraşmasına gerek kalmayacak.

  7. M4 ÇİPİYLE BİRLİKTE GELİYOR! Ayrıca, iPad Pro artık gücünü M4 çipten alıyor. Yeni tabletler, daha zengin kontrast ve parlaklık sunan OLED ekranlara sahip ve önemli ölçüde daha küçük ve daha hafif olan yeni ve daha ince tasarıma sahip. Yeni iPad Pro cihazlar 11 inç 5,3 mm ve 13 inç 5,1 mm inceliğinde, Apple'ın söylediğine göre bu da onu şimdiye kadar yarattıkları en ince ürün yapıyor. Yeni iPad Pro OLED ekran, eski mini-LED panellere kıyasla daha parlak vurgular ve daha derin siyahlarla 1600'e kadar en yüksek HDR parlaklığı sunuyor. M4 çip, OLED ekranı çalıştırmaya yardımcı olan yeni bir ekran denetleyicisinin yanı sıra beklediğiniz CPU ve GPU ilerlemelerini de içeriyor. Yeni 10 çekirdekli CPU, önceki M2 iPad Pro'ya kıyasla %50'ye varan CPU performansı sunuyor. M4 işlemcinin ikinci nesil 3 nanometre üretim süreci üzerine inşa edildiği kaydedildi.

    M4 ÇİPİYLE BİRLİKTE GELİYOR! Ayrıca, iPad Pro artık gücünü M4 çipten alıyor. Yeni tabletler, daha zengin kontrast ve parlaklık sunan OLED ekranlara sahip ve önemli ölçüde daha küçük ve daha hafif olan yeni ve daha ince tasarıma sahip. Yeni iPad Pro cihazlar 11 inç 5,3 mm ve 13 inç 5,1 mm inceliğinde, Apple'ın söylediğine göre bu da onu şimdiye kadar yarattıkları en ince ürün yapıyor. Yeni iPad Pro OLED ekran, eski mini-LED panellere kıyasla daha parlak vurgular ve daha derin siyahlarla 1600'e kadar en yüksek HDR parlaklığı sunuyor. M4 çip, OLED ekranı çalıştırmaya yardımcı olan yeni bir ekran denetleyicisinin yanı sıra beklediğiniz CPU ve GPU ilerlemelerini de içeriyor. Yeni 10 çekirdekli CPU, önceki M2 iPad Pro'ya kıyasla %50'ye varan CPU performansı sunuyor. M4 işlemcinin ikinci nesil 3 nanometre üretim süreci üzerine inşa edildiği kaydedildi.

  8. İPAD PRO TÜRKİYE FİYATI <br> iPad Pro 11 inç | 256 GB | 45.999 TL iPad Pro 11 inç | 512 GB | 53.999 TL iPad Pro 11 inç | 1 TB | 71.499 TL iPad Pro 11 inç | 2 TB | 88.999 TL <br> iPad Pro 13 inç | 256 GB | 59.999 TL iPad Pro 13 inç | 512 GB | 67.999 TL iPad Pro 13 inç | 1 TB | 85.499 TL iPad Pro 13 inç | 2 TB | 102.999 TL

    İPAD PRO TÜRKİYE FİYATI
    iPad Pro 11 inç | 256 GB | 45.999 TL iPad Pro 11 inç | 512 GB | 53.999 TL iPad Pro 11 inç | 1 TB | 71.499 TL iPad Pro 11 inç | 2 TB | 88.999 TL
    iPad Pro 13 inç | 256 GB | 59.999 TL iPad Pro 13 inç | 512 GB | 67.999 TL iPad Pro 13 inç | 1 TB | 85.499 TL iPad Pro 13 inç | 2 TB | 102.999 TL

  9. İPAD AİR TÜRKİYE FİYATI <br> iPad Air 11 inç | 128 GB | 25.999 TL iPad Air 11 inç | 256 GB | 29.999 TL iPad Air 11 inç | 512 GB | 37.999 TL iPad Air 11 inç | 1 TB | 45.999TL <br> iPad Air 13 inç | 128 GB | 34.999 TL iPad Air 13 inç | 256 GB | 38.999 TL iPad Air 13 inç | 512 GB | 46.999 TL iPad Air 13 inç | 1 TB | 54.999 TL

    İPAD AİR TÜRKİYE FİYATI
    iPad Air 11 inç | 128 GB | 25.999 TL iPad Air 11 inç | 256 GB | 29.999 TL iPad Air 11 inç | 512 GB | 37.999 TL iPad Air 11 inç | 1 TB | 45.999TL
    iPad Air 13 inç | 128 GB | 34.999 TL iPad Air 13 inç | 256 GB | 38.999 TL iPad Air 13 inç | 512 GB | 46.999 TL iPad Air 13 inç | 1 TB | 54.999 TL

  10. APPLE PENCIL PRO Apple, "Let Loose" etkinliğinde iPad modellerinin yanısıra tabletlerde kullanılan yeni Apple Pencil Pro modelini de tanıttı. Apple Pencil'a en önemli güncelleme 2018'de geldi ve manyetik şarj özelliğini seriye ekledi. Geçen yıl ise daha az özelliğe ve USB-C şarj özelliğine sahip daha ucuz bir model piyasaya sürülmüştü.

    APPLE PENCIL PRO Apple, "Let Loose" etkinliğinde iPad modellerinin yanısıra tabletlerde kullanılan yeni Apple Pencil Pro modelini de tanıttı. Apple Pencil'a en önemli güncelleme 2018'de geldi ve manyetik şarj özelliğini seriye ekledi. Geçen yıl ise daha az özelliğe ve USB-C şarj özelliğine sahip daha ucuz bir model piyasaya sürülmüştü.

  11. YALNIZCA YENİ MODELLERLE UYUMLU Şimdi seriye bir Pro modeli ekleniyor. Yeni bir sensör, cihaza kullanıcıların fırçalar arasında geçiş yapmasını sağlayan bir sıkma işlevi ekliyor. Ürüne dokunsal geri bildirim sağlayan bir dokunsal sensör de eklendi.

    YALNIZCA YENİ MODELLERLE UYUMLU Şimdi seriye bir Pro modeli ekleniyor. Yeni bir sensör, cihaza kullanıcıların fırçalar arasında geçiş yapmasını sağlayan bir sıkma işlevi ekliyor. Ürüne dokunsal geri bildirim sağlayan bir dokunsal sensör de eklendi.

  12. Apple Pencil Pro yalnızca yeni iPad Air ve iPad Pro ile uyumludur

    Apple Pencil Pro yalnızca yeni iPad Air ve iPad Pro ile uyumludur

  13. YENİ MAGIC KEYBOARD Apple bugün iPad odaklı 'Let loose' etkinliğinde, ilk olarak 2020 yılında tanıtılan iPad'in Magic Keyboard'unun yeni bir versiyonunu duyurdu. Bu yeni iPad klavye modeli, bir önceki modele göre profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına daha uygun olarak tasarlandı. Daha ince ve hafif olmasının yanı sıra daha büyük bir trackpad ve işlev satırıyla birlikte geliyor.

    YENİ MAGIC KEYBOARD Apple bugün iPad odaklı 'Let loose' etkinliğinde, ilk olarak 2020 yılında tanıtılan iPad'in Magic Keyboard'unun yeni bir versiyonunu duyurdu. Bu yeni iPad klavye modeli, bir önceki modele göre profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına daha uygun olarak tasarlandı. Daha ince ve hafif olmasının yanı sıra daha büyük bir trackpad ve işlev satırıyla birlikte geliyor.