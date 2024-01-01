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Ünlü İsim, Özcan Deniz'e Öfke Kustu!

Çağlayan Topaloğlu'nun ardından bir tepki de Mustafa Topaloğlu'ndan geldi.

  1. Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalında konuşan Çağlayan Topaloğlu, amcası Hilmi Topaloğlu sayesinde adını duyuran Özcan Deniz'e öfke kustu. "Özcan Deniz olduysa amcam ve babam sayesinde oldu. Eşeğin hatırı olmasa bile sahibinin de mi hatırı yok!" sözleriyle sitem eden Topaloğlu'nun açıklamalarının ardından bir tepki de Mustafa Topaloğlu'ndan geldi.

    Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalında konuşan Çağlayan Topaloğlu, amcası Hilmi Topaloğlu sayesinde adını duyuran Özcan Deniz'e öfke kustu. "Özcan Deniz olduysa amcam ve babam sayesinde oldu. Eşeğin hatırı olmasa bile sahibinin de mi hatırı yok!" sözleriyle sitem eden Topaloğlu'nun açıklamalarının ardından bir tepki de Mustafa Topaloğlu'ndan geldi.

  2. Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun oğlu ve aynı zamanda ünlü müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun yeğeni olan Çağlayan Topaloğlu, geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk oldu.

    Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun oğlu ve aynı zamanda ünlü müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun yeğeni olan Çağlayan Topaloğlu, geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk oldu.

  3. 2003 yılında hayatını kaybeden Prestij Müzik'in sahibi Hilmi Topaloğlu sayesinde pek çok ismin yükseliş yaşadığını ve Türk müziğine damga vurduğunu dile getiren Çağlayan Topaloğlu, "tek isim" hariç tüm ünlülerle iletişimde kaldığını söyledi.

    2003 yılında hayatını kaybeden Prestij Müzik'in sahibi Hilmi Topaloğlu sayesinde pek çok ismin yükseliş yaşadığını ve Türk müziğine damga vurduğunu dile getiren Çağlayan Topaloğlu, "tek isim" hariç tüm ünlülerle iletişimde kaldığını söyledi.

  4. "TELEFONLARIMI DAHİ AÇMADI" Prestij Müzik ile adını duyuran Özcan Deniz'e öfkeli olan Topaloğlu, "Bir tek Özcan Deniz'le görüşmüyorum. Kendisini geçtiğimiz günlerde aradım.

    "TELEFONLARIMI DAHİ AÇMADI" Prestij Müzik ile adını duyuran Özcan Deniz'e öfkeli olan Topaloğlu, "Bir tek Özcan Deniz'le görüşmüyorum. Kendisini geçtiğimiz günlerde aradım.

  5. Bir şarkısını okumak isteyecektim, telefonlarımı dahi açmadı. Özcan Deniz olduysa eğer bu amcam Hilmi Topaloğlu ve babam Mustafa Topaloğlu sayesinde" diyerek ateş püskürdü.

    Bir şarkısını okumak isteyecektim, telefonlarımı dahi açmadı. Özcan Deniz olduysa eğer bu amcam Hilmi Topaloğlu ve babam Mustafa Topaloğlu sayesinde" diyerek ateş püskürdü.

  6. "EŞEĞİN HATRI YOKSA SAHİBİNİN HATRI VARDIR" Deniz'in bu hareketleri karşısında büyük bir şok yaşadığını söyleyen Topaloğlu, "Eşeğin hatırı yoksa sahibinin hatırı vardır, ekmek yediğin kaba pislemeyeceksin, tükürmeyeceksin" şeklinde sözlerini sürdürdü.

    "EŞEĞİN HATRI YOKSA SAHİBİNİN HATRI VARDIR" Deniz'in bu hareketleri karşısında büyük bir şok yaşadığını söyleyen Topaloğlu, "Eşeğin hatırı yoksa sahibinin hatırı vardır, ekmek yediğin kaba pislemeyeceksin, tükürmeyeceksin" şeklinde sözlerini sürdürdü.

  7. "ONUN HANGİ KAFADA OLDUĞUNU BİLMİYORUM!" Deniz'in kendisini düğüne çağırıp çağırmadığı da sorulan Topaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Düğün zaten yok, hiç oraları sorma bile. Telefonlarımızı açmayan adam bizi düğününe neden çağırsın? Hayat bir an o da bu an, yarının garantisi yok.

    "ONUN HANGİ KAFADA OLDUĞUNU BİLMİYORUM!" Deniz'in kendisini düğüne çağırıp çağırmadığı da sorulan Topaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Düğün zaten yok, hiç oraları sorma bile. Telefonlarımızı açmayan adam bizi düğününe neden çağırsın? Hayat bir an o da bu an, yarının garantisi yok.

  8. Her tarafa güzellikler bırakmak lazım. Benim hayata bakış açım çok farklı, onun hangi kafada olduğunu bilemiyorum"

    Her tarafa güzellikler bırakmak lazım. Benim hayata bakış açım çok farklı, onun hangi kafada olduğunu bilemiyorum"

  9. MUSTAFA TOPALOĞLU'NDAN DA SERT SÖZLER Çağlayan Topaloğlu'nun açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşerken Mustafa Topaloğlu da konuya dahil oldu. Oğluyla bir ödül töreninde görüntülenen Mustafa Topaloğlu, Özcan Deniz ile ilgili soruları yanıtladı.

    MUSTAFA TOPALOĞLU'NDAN DA SERT SÖZLER Çağlayan Topaloğlu'nun açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşerken Mustafa Topaloğlu da konuya dahil oldu. Oğluyla bir ödül töreninde görüntülenen Mustafa Topaloğlu, Özcan Deniz ile ilgili soruları yanıtladı.

  10. Deniz'e oldukça kızgın olan Topaloğlu, "Allah herkesin gönlüne göre versin, bu saatten sonra onları Allah'a havale ediyorum." şeklinde konuştu.

    Deniz'e oldukça kızgın olan Topaloğlu, "Allah herkesin gönlüne göre versin, bu saatten sonra onları Allah'a havale ediyorum." şeklinde konuştu.