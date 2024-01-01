Ünlü İsim, Özcan Deniz'e Öfke Kustu!

"ONUN HANGİ KAFADA OLDUĞUNU BİLMİYORUM!" Deniz'in kendisini düğüne çağırıp çağırmadığı da sorulan Topaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Düğün zaten yok, hiç oraları sorma bile. Telefonlarımızı açmayan adam bizi düğününe neden çağırsın? Hayat bir an o da bu an, yarının garantisi yok.