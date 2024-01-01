Son Hali Şaşırttı!

SPK onay verdi: Borsaya iki şirket daha geliyor
SPK onay verdi: Borsaya iki şirket daha geliyor
KOBİ'lere %0 Faizli 25.000 TL Kredi!
KOBİ'lere %0 Faizli 25.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu düşürmek
Kredi kartlarında ek sıkılaştırma olacak mı?
Kredi kartlarında ek sıkılaştırma olacak mı?
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Her ihlale ceza yazamayacaklar
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Her ihlale ceza yazamayacaklar
İstanbul'da ekmeğe maliyet zammı
İstanbul'da ekmeğe maliyet zammı
Türkiye'nin CDS'si 4 yılın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye'nin CDS'si 4 yılın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, güven artıyor
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, güven artıyor
Rekabet Kurulu'ndan İstanbul'daki bazı liselere ceza
Rekabet Kurulu'ndan İstanbul'daki bazı liselere ceza
'İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı' iddiası yalanlandı
'İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı' iddiası yalanlandı
Okullar yarın tatil mi? MEB'den açıklama geldi
Okullar yarın tatil mi? MEB'den açıklama geldi
Bakan Tunç: Arabulucuya 5 milyon 785 başvuru geldi
Bakan Tunç: Arabulucuya 5 milyon 785 başvuru geldi
Merkez Bankası'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması
Merkez Bankası'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi
Çocukları down sendromlu doğan aileye 21 milyon lira tazminat
Çocukları down sendromlu doğan aileye 21 milyon lira tazminat
Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!
Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!
Bakan Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı
Bakan Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
7 polis FETÖ'den gözaltına alındı
7 polis FETÖ'den gözaltına alındı
Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?
Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız
Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı
Türkiye'ye yatırım hızı artıyor! Gözler 19 Temmuz'da
Türkiye'ye yatırım hızı artıyor! Gözler 19 Temmuz'da
SGK, SUT Değişikliği Yayımlandı
SGK, SUT Değişikliği Yayımlandı
Bakan Özhaseki: Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim edeceğiz
Bakan Özhaseki: Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim edeceğiz

Son Hali Şaşırttı!

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı değişimi ile şaşırttı!

  1. Kurtlar Vadisi dizisi 2003 yılında ekranlardaki yerini almıştı. Ayrıca toplam 97 bölüm süren dizi, izleyicileri adeta ekran başına kilitliyordu. Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinde; Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Kenan Çoban gibi isimler rol alıyordu.

    Kurtlar Vadisi dizisi 2003 yılında ekranlardaki yerini almıştı. Ayrıca toplam 97 bölüm süren dizi, izleyicileri adeta ekran başına kilitliyordu. Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinde; Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Kenan Çoban gibi isimler rol alıyordu.

  2. Kurtlar Vadisi dizisinde; Oktay Kaynarca ''Süleyman Çakır'', Necati Şaşmaz ''Polat Alemdar'', Özgü Namal ''Elif Eylül'', Gürkan Uygun ''Memati Baş'' ve Kenan Çoban ''Abdülhey Çoban'' karakterini canlandırıyordu.

    Kurtlar Vadisi dizisinde; Oktay Kaynarca ''Süleyman Çakır'', Necati Şaşmaz ''Polat Alemdar'', Özgü Namal ''Elif Eylül'', Gürkan Uygun ''Memati Baş'' ve Kenan Çoban ''Abdülhey Çoban'' karakterini canlandırıyordu.

  3. Kurtlar Vadisi dizisinde en çok dikkat çeken karakterlerden ikisi, Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Polat Alemdar ve Süleyman Çakır olarak sayılabiliyordu.

    Kurtlar Vadisi dizisinde en çok dikkat çeken karakterlerden ikisi, Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Polat Alemdar ve Süleyman Çakır olarak sayılabiliyordu.

  4. Öte yandan Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz, yıllar sonraki hali ile birçok insanı şaşırttı.

    Öte yandan Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz, yıllar sonraki hali ile birçok insanı şaşırttı.

  5. KURTLAR VADİSİ DİZİSİNİN POLAT ALEMDAR'I DEĞİŞİMİ İLE ŞAŞIRTTI<p> Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca ve Özgü Namal gibi isimlerle birlikte rol alan Necati Şaşmaz, başarılı oyunculuğu ile birçok diziseverin gönlünde adeta taht kurmuştu. Bu nedenle başarılı oyuncunun yıllar sonraki hali de merak edilebiliyor.

    KURTLAR VADİSİ DİZİSİNİN POLAT ALEMDAR'I DEĞİŞİMİ İLE ŞAŞIRTTI

    Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca ve Özgü Namal gibi isimlerle birlikte rol alan Necati Şaşmaz, başarılı oyunculuğu ile birçok diziseverin gönlünde adeta taht kurmuştu. Bu nedenle başarılı oyuncunun yıllar sonraki hali de merak edilebiliyor.

  6. Kurtlar Vadisi dizisi 2005 yılında sona erdi. Nitekim dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, şimdilerde 52 yaşında. Bunun sonucunda ise Polat Alemdar'ı seneler sonra ilk kez gören birçok insan şaşırabiliyor.

    Kurtlar Vadisi dizisi 2005 yılında sona erdi. Nitekim dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, şimdilerde 52 yaşında. Bunun sonucunda ise Polat Alemdar'ı seneler sonra ilk kez gören birçok insan şaşırabiliyor.

  7. NECATİ ŞAŞMAZ'IN YILLAR SONRAKİ HALİ<p> Özgü Namal ve Süleyman Çakır gibi isimlerle birlikte rol alan Necati Şaşmaz, seneler sonraki hali ile birçok izleyici tarafından merak edilebiliyor. Çünkü başarılı oyunculuğu ile birçok insanın beğenisini kazanmıştı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı, Necati Şaşmaz'ın yıllar sonraki hali;

    NECATİ ŞAŞMAZ'IN YILLAR SONRAKİ HALİ

    Özgü Namal ve Süleyman Çakır gibi isimlerle birlikte rol alan Necati Şaşmaz, seneler sonraki hali ile birçok izleyici tarafından merak edilebiliyor. Çünkü başarılı oyunculuğu ile birçok insanın beğenisini kazanmıştı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı, Necati Şaşmaz'ın yıllar sonraki hali;