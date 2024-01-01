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Kamuda Tasarruf Genişliyor

İşte ilk etapta uygulanacak tedbirler

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı tasarruf tedbirlerinde kapsam genişliyor. <p> Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yürütülen tedbirlerle birlikte 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı tasarruf tedbirlerinde kapsam genişliyor.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yürütülen tedbirlerle birlikte 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor.

  2. Tasarruf tedbirleriyle birlikte kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak. Harcamalar en aza indirilecek.<p> İşte ilk etapta uygulanacak tedbirler...

    Tasarruf tedbirleriyle birlikte kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak. Harcamalar en aza indirilecek.

    İşte ilk etapta uygulanacak tedbirler...

  3. Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak. <p> Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek.

    Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak.

    Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek.

  4. Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek. <p> Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak.

    Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek.

    Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak.

  5. Yüzde 65'i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak. <p> Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak. <p> Ayrıca toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.

    Yüzde 65'i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak.

    Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak.

    Ayrıca toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.