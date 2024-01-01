Kamuda Tasarruf Genişliyor

Ayrıca toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.

Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek.

Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yürütülen tedbirlerle birlikte 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor.

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