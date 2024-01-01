İstanbul Havalimanı'nda Gövde Üzerine İniş Yapmıştı
Kargo uçağı pistten kaldırıldı
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Dün sabah saatlerinde havalimanının 16R nolu pistine gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, pistin yarısına kadar sürüklendikten sonra durabildi.
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Uçağın sahibi hava yolu şirketinin uçaktaki kargo yükünü boşaltmasının ardından Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlattı.
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Vinçlerle ön kısmı kaldırılan uçak, pistten çekiciler vasıtasıyla çekilerek incelenmek üzere hangara götürüldü.
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Acil iniş nedeniyle uçuşa kapatılan 16R nolu pistin de yapılacak incelemeler sonrası uçuşa açılacağı öğrenildi.
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