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İstanbul Havalimanı'nda Gövde Üzerine İniş Yapmıştı

Kargo uçağı pistten kaldırıldı

  1. Dün sabah saatlerinde havalimanının 16R nolu pistine gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, pistin yarısına kadar sürüklendikten sonra durabildi.

    Dün sabah saatlerinde havalimanının 16R nolu pistine gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, pistin yarısına kadar sürüklendikten sonra durabildi.

  2. Uçağın sahibi hava yolu şirketinin uçaktaki kargo yükünü boşaltmasının ardından Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlattı.

    Uçağın sahibi hava yolu şirketinin uçaktaki kargo yükünü boşaltmasının ardından Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlattı.

  3. Vinçlerle ön kısmı kaldırılan uçak, pistten çekiciler vasıtasıyla çekilerek incelenmek üzere hangara götürüldü.

    Vinçlerle ön kısmı kaldırılan uçak, pistten çekiciler vasıtasıyla çekilerek incelenmek üzere hangara götürüldü.

  4. Acil iniş nedeniyle uçuşa kapatılan 16R nolu pistin de yapılacak incelemeler sonrası uçuşa açılacağı öğrenildi.

    Acil iniş nedeniyle uçuşa kapatılan 16R nolu pistin de yapılacak incelemeler sonrası uçuşa açılacağı öğrenildi.