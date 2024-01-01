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Survivor All Star'da Adaya Veda Eden Yarışmacı Belli Oldu

Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu

  1. Survivor All Star, nefes kesen bölümüyle ekranlara geldi. Bu düelloda ilk defa yarışmacılara ödül verildi. Murat Ceylan, düelloya giren yarışmacıların pilav üstü kuzu tandır yiyebileceklerini ve ilk düello eşlemesinde adını sildiren yarışmacıların da seçeceği iki arkadaşını ödülden faydalanmasını sağlayacağını ifade etti. <br> Murat Ceylan, düello öncesi yarışmacılara duygu ve düşüncelerini sordu.

    Survivor All Star, nefes kesen bölümüyle ekranlara geldi. Bu düelloda ilk defa yarışmacılara ödül verildi. Murat Ceylan, düelloya giren yarışmacıların pilav üstü kuzu tandır yiyebileceklerini ve ilk düello eşlemesinde adını sildiren yarışmacıların da seçeceği iki arkadaşını ödülden faydalanmasını sağlayacağını ifade etti.
    Murat Ceylan, düello öncesi yarışmacılara duygu ve düşüncelerini sordu.

  2. '6 KERE DÜELLOYA GİRDİM' <p> Sercan Yıldırım, "Altı kere düelloya girdim, altısından da çıktım. Çok konuştum. Bu sefer çok konuşmayı düşünmüyorum. Zaten yağmur da var, inşallah bereketiyle gelir yoluma devam ederim. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

    '6 KERE DÜELLOYA GİRDİM'

    Sercan Yıldırım, "Altı kere düelloya girdim, altısından da çıktım. Çok konuştum. Bu sefer çok konuşmayı düşünmüyorum. Zaten yağmur da var, inşallah bereketiyle gelir yoluma devam ederim. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

  3. 'ELLERİM BURUŞ BURUŞ OLDU'<p> Batuhan Karacakaya, "Ellerim buruş buruş oldu. Zorlu bir düello bizi bekliyor. Tabii ki burada herkes öncelikli olarak kendini düşünüyor. Buradan önce kendimi çıkartmam gerekiyor. Rakiplerim çok güçlü; Sercan bu sene gerçekten çok iyiydi, 2020'de görmek istediğim Sercan'ı bana gösterdiği için gelir gelmez teşekkür ettim. Yunus Emre keza o kadar güzel, o kadar iyi. İstatistiği zaten en yukarıda. Furkan'la ilk defa rakip olarak burada eşleşiyoruz çünkü hep aynı takımda olduk. Furkan'ın hızını şimdi bir de biz göreceğiz. Arkasından izlerim artık Furkan'ı. İnşallah sağ, salim bu düelloyu atlatmayı düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

    'ELLERİM BURUŞ BURUŞ OLDU'

    Batuhan Karacakaya, "Ellerim buruş buruş oldu. Zorlu bir düello bizi bekliyor. Tabii ki burada herkes öncelikli olarak kendini düşünüyor. Buradan önce kendimi çıkartmam gerekiyor. Rakiplerim çok güçlü; Sercan bu sene gerçekten çok iyiydi, 2020'de görmek istediğim Sercan'ı bana gösterdiği için gelir gelmez teşekkür ettim. Yunus Emre keza o kadar güzel, o kadar iyi. İstatistiği zaten en yukarıda. Furkan'la ilk defa rakip olarak burada eşleşiyoruz çünkü hep aynı takımda olduk. Furkan'ın hızını şimdi bir de biz göreceğiz. Arkasından izlerim artık Furkan'ı. İnşallah sağ, salim bu düelloyu atlatmayı düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

  4. 'ÖLÜ KADAR SAKİNİM'<p> Yunus Emre Özden, "Sevdiğim bir hava, sevdiğim bir atmosfer ve hiç küçümsenmeyecek bir rakip var karşımda. Çok soğukkanlı, şampiyonlar liginde bile top oynamış ama ben de ölü kadar sakinim bu akşam. Bu sakinlik bana umut veriyor." dedi.

    'ÖLÜ KADAR SAKİNİM'

    Yunus Emre Özden, "Sevdiğim bir hava, sevdiğim bir atmosfer ve hiç küçümsenmeyecek bir rakip var karşımda. Çok soğukkanlı, şampiyonlar liginde bile top oynamış ama ben de ölü kadar sakinim bu akşam. Bu sakinlik bana umut veriyor." dedi.

  5. YAĞMURDA OYNAMAYI SEVİYORUM' <p> Furkan Kızılay, "İlk düellom. Hava çok güzel benim için çünkü yağmurda oynamayı seviyorum. Rakibim Batu, böyle olmasını istemezdim. İyi bir rakip. Onun dışında Yunus Emre'yi çok seviyorum zaten o da güçlü bir rakip. Sercan benim dışarıdan da arkadaşım. Onu çok severim. Beraber çok görüşmüşlüğümüz var. Hakkımızda hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

    YAĞMURDA OYNAMAYI SEVİYORUM'

    Furkan Kızılay, "İlk düellom. Hava çok güzel benim için çünkü yağmurda oynamayı seviyorum. Rakibim Batu, böyle olmasını istemezdim. İyi bir rakip. Onun dışında Yunus Emre'yi çok seviyorum zaten o da güçlü bir rakip. Sercan benim dışarıdan da arkadaşım. Onu çok severim. Beraber çok görüşmüşlüğümüz var. Hakkımızda hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

  6. DÜELLO<p> Düelonun ilk tur eşleşmeleri şu şekilde:<br> Survivor All Starda adaya veda eden yarışmacı belli oldu<br> Batuhan rahat bir şekilde 5-1'lik skorla Furkan'a karşı galip geldi.

    DÜELLO

    Düelonun ilk tur eşleşmeleri şu şekilde:
    Survivor All Starda adaya veda eden yarışmacı belli oldu
    Batuhan rahat bir şekilde 5-1'lik skorla Furkan'a karşı galip geldi.

  7. Sercan Yıldırım geriden gelerek 5-4 skorla Yunus Emre Özden'e karşı kazandı.

    Sercan Yıldırım geriden gelerek 5-4 skorla Yunus Emre Özden'e karşı kazandı.

  8. Düellonun final eşleşmesinde Yunus Emre'ye 5-1 kaybeden Furkan adaya veda etti.

    Düellonun final eşleşmesinde Yunus Emre'ye 5-1 kaybeden Furkan adaya veda etti.

  9. 'TERİMİN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE ETTİM'<p> Furkan Kızılay takım arkadaşlarına şu sözlerle veda etti: <br> 4,5 aydır mücadele ediyoruz. Son iki haftadır mental olarak gerçekten yorgundum. Erkek evlatlar annelerine düşkün olur ya, benim de annem buraya gelmeden önce biraz rahatsızdı. Annemi çok merak eder, özler oldum. Kız arkadaşımı özlüyorum, açım, her şey üst üste vurdu. Performasımda da zaten bir düşüş olmuştu ama bu sene burada olmaktan çok mutluyum. İzlerken çok merak ettiğim yarışmak istediğim Turabi'yle yarıştım. Hızını çok merak ettiğim bir Hilmi Cem vardı karşıda, eski şampiyon, onunla yarıştım. Kendimi denedim. Çok sevdiğim arkadaşlarım oldu. Buraya gelince insan ne söyleyeceğini bilmiyor. Babam, dayım, kız arkadaşım belki bana daha iyi neden mücadele etmedin diye kızacaklar ama emin olsunlar gerçekten terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Burası çok yorucu. Hakkım geçtiyse birine benden taraf olarak helal olsun. Benlik buraya kadardı.

    'TERİMİN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE ETTİM'

    Furkan Kızılay takım arkadaşlarına şu sözlerle veda etti:
    4,5 aydır mücadele ediyoruz. Son iki haftadır mental olarak gerçekten yorgundum. Erkek evlatlar annelerine düşkün olur ya, benim de annem buraya gelmeden önce biraz rahatsızdı. Annemi çok merak eder, özler oldum. Kız arkadaşımı özlüyorum, açım, her şey üst üste vurdu. Performasımda da zaten bir düşüş olmuştu ama bu sene burada olmaktan çok mutluyum. İzlerken çok merak ettiğim yarışmak istediğim Turabi'yle yarıştım. Hızını çok merak ettiğim bir Hilmi Cem vardı karşıda, eski şampiyon, onunla yarıştım. Kendimi denedim. Çok sevdiğim arkadaşlarım oldu. Buraya gelince insan ne söyleyeceğini bilmiyor. Babam, dayım, kız arkadaşım belki bana daha iyi neden mücadele etmedin diye kızacaklar ama emin olsunlar gerçekten terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Burası çok yorucu. Hakkım geçtiyse birine benden taraf olarak helal olsun. Benlik buraya kadardı.