Büyük İstanbul Otogarı'nda Emniyet Kemeri Denetimi

"KEMERLİ YOLCULUKLAR" Emniyet kemerinin hayat kurtardığının altını çizen Başarık, "Emniyet kemeri kullanımı, olası kazalarda can kaybının yüzde 45, ağır yaralanma oranını ise yüzde 60 azaltmaktadır. Bu sebeple İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yolcu ve sürücülerimize kazasız ve kemerli yolculuklar dileriz." ifadelerini kullandı.