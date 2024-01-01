Bu Sebze Göbek Yağlarını Eritiyor!
Hemen hemen birçok kişinin problemi olan kiloları yağ yakan en etkili yiyeceklerle yok edebilirsiniz.
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Genellikle karın boşluğunda depolanan ve zaman geçtikçe inatçı yağlara dönen iç organlardaki yağlar viseral yağlar olarak tanımlanıyor. Yanlış beslenme ve vücut tipine bağlı olarak karaciğer ve bağırsaklar etrafına sarılmış bu yağlar birçok hastalığa neden oluyor. Bu yüzden iç organ yağlanmasını ortadan kaldırmak için tüketmeniz gereken bazı besinler bulunuyor. Peki, bu besinler neler? İşte cevaplar:
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Hemen hemen birçok kişinin problemi olan kiloları yağ yakan en etkili yiyeceklerle yok edebilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre viseral yağlar yani göbek bölgesinde iç organlarda biriken yağları yok etmek için yüksek lifli gıdalar tüketmeniz gerektiği ortaya çıktı. Ayrıca uzmanlar, yüksek miktarda iç organ yağının bir nedeni, zayıf beslenme alışkanlıkları ve çok fazla kalori tükettiğini ortaya koydu.
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İç organ yağını azaltmak için öncelikle sebze tüketimine yer vermeniz gerekiyor. Özellikle koyu yeşil gıda alımına ağırlık vermeniz gerekiyor.
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Antrenör Jessie Jones, "Koyu yeşil yapraklar ve spirulina yosunu gibi süper yeşil besinler, iç organlardaki yağlanmayla mücadele etmek için yiyebileceğiniz en iyi gıdalardan bazılarıdır" açıklamasında bulundu.
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Jones;"İç organ yağlarıyla ilgili bir kısır bir döngü sürekli olarak devam etmektedir. Bu alanda yağın depolanmasının yaygın bir nedeni strestir, ancak depolamanın kendisi, adrenal bezlerin tükenmesine ve arızalanmasına neden olmaktadır."
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"Bu, daha fazla stres hormonu üretebileceğimiz iltihaplanma ve felç riski gibi uzun vadeli sağlık sorunlarıyla baş başa kalabileceğimiz anlamına geliyor."
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"Yeşilliklerin devreye girdiği yer de burasıdır. Hormon üretiminin parçası olan tüm endokrin sistemi desteklemek ve stabilize etmek için harikadırlar."
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"Ayrıca vücuttaki iltihaplanmayı azaltmada ve adrenal bitkinlik semptomlarına yardımcı olmada harikalar."
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"Sabahları bir smoothie'ye biraz toz spirulina(saf yosun tozu) ekleyebilir veya tamamen yeşilliklerden oluşan bir çorba yapabilirsiniz." dedi.
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Peki özellikle en çok tercih edilmesi gereken koyu yapraklı sebzeler hangileri?
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1) Lahana
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2) Ispanak
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3) Brokoli
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4) Kale
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5) Marul
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6) Roka
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Son yıllarda yapılan 5 çalışmaya göre; "Nişastalı olmayan sebzelerin tüketimi, daha düşük karaciğer yağ birikimi ile ilişkilidir ve koyu yeşil veya parlak turuncu/sarı sebze alımı, daha düşük iç organ yağı ve gelişmiş insülin duyarlılığı ile ilişkilidir."
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Jessie Jones ayrıca tüketebileceğiniz diğer yiyeceklerden de bahsetti. Jones'un diğer açıklaması şu şekilde;
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"Tofu veya diğer soya ürünleri, vücudunuzun iç organ yağını parçalamasına gerçekten yardımcı olmak için başka bir harika seçimdir.
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"Tofu, metabolizmanızı hızlandırmaya ve bu istenmeyen, gizli yağları yakmaya başlamaya yardımcı olan kalsiyum açısından gerçekten yüksektir. Aynı işlem için diğer seçenekler sardalye, somon ve ton balığı gibi balıklardır."